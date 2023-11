Gloria Camila confiesa, por primera vez, cómo se enteró de su adopción

Gloria Camila, en los últimos meses, ha estado inmersa en cuidar su salud mental. Es más, hace tan solo unos meses, reconoció haber comenzado un tratamiento especializado para poder gestionar, de otra manera, todas y cada una de sus preocupaciones. Una de ellas, precisamente, es saber gestionar las constantes críticas por ser personaje público.

Sobre todo, por ser adoptada. Gloria Camila jamás se ha pronunciado al respecto… hasta ahora. Aunque reconoce que le cuesta muchísimo hablar de su adopción, lo cierto es que ha querido confesar públicamente algunas cuestiones al respecto. Entre ellas, cómo y cuándo se enteró de que José Ortega Cano y Rocío Jurado la habían adoptado.

«Hasta que no empecé en terapia seria, no entendía qué me pasaba, o esa sensibilidad que tenía. Llevo mucho tiempo sufriendo sobre esto. Siempre se me está criticando por la adopción. Siempre se ha pintado como algo malo, negativo, pero yo lo veo como algo positivo», comenzó diciendo Gloria Camila.

Debemos tener en cuenta que la joven cuenta con recuerdos algo difusos de esa época porque, cuando llegó a España, tan solo tenía 3 años. «Yo no sé por qué estamos en un orfanato, por qué estábamos en adopción (…) La gente como yo que hemos vivido en un orfanato y viene una familia que nos quiere dar cariño, cobijo… Cuando nos adoptan nosotros lo vemos como algo positivo porque es como una nueva vida», expresó.

Gloria Camila ha reconocido que se muestra orgullosa, a la par que agradecida, de la nueva oportunidad que le dio la vida: «Para mí, mi única familia es la que me ha querido y cuidado». Por si fuera poco, la colaboradora de Espejo público ha confesado que se enteró de que era adoptada en el colegio y, además, ha reconocido que jamás había hablado del tema con sus padres.