‘First Dates’: la fogosa razón por la que un soltero dejó a su ex novia

First Dates volvió pisando fuerte al prime time de Cuatro. Recientemente, los espectadores han tenido la oportunidad de ser testigo de citas muy peculiares, siendo una de ellas la formada por Yasmín y Alejandro. Dos jóvenes en busca de una relación seria, pero con diversos puntos en contra.

Yasmín ha sido víctima de una infidelidad, por lo que busca a alguien que quiera una relación seria y no algo «pasajero». Fue entonces cuando conoció a Alejandro, su cita. «Sigo a muchas chicas en Instagram. A 2.000 y algo. También es que tengo la cuenta desde hace muchos años, así que hablo y ligo con muchas», admitió el joven.

Un soltero deja a su novia por exceso de sexo: “Me iba a dar anemia y todo, seco me dejó” #FirstDates17Ohttps://t.co/ehWXkd1yyu — First Dates (@firstdates_tv) October 17, 2023

Al conocer a su acompañante, el granadino no ha podido evitar mostrar su asombro. «Tiene unos ojos y unas tetas muy bonitas. Es muy bonita, está buena. Impone», dijo. Sin embargo, a Yasmín no le ha cautivado tanto el soltero. «El chico no es feo, pero no es mi estilo. Tira más para cani y no me gusta mucho eso», afirmó.

A lo largo de la velada ambos han ido conociéndose un poco más. De hecho, Alejandro quedó encantado al saber que la joven tenía sangre latinoamericana por parte de madre. «Las latinas tienen cosas que las españolas no tienen, ¿sabes lo que te quiero decir?», le dijo pícaramente. Fue entonces cuando el joven le compartió su experiencia sexual al respecto.

«De las dos relaciones que he tenido, a una la dejé porque me dejaba seco. Adelgacé. Lo hacíamos 10 veces todos los días y ya no podía más. Me iba a dar anemia y todo. Seco me dejó», declaró. Por ello, y aunque el sexo para él es muy importante, está dispuesto a encontrar algo que vaya más allá que simples encuentros íntimos.

«En una relación, es lo más importante, mucho. Pero voy a demostrarle que quiero algo serio», reveló. Al final de la cita en First Dates, y desafortunadamente para Alejandro, Yasmín prefirió regresar a casa de la misma manera en la que se fue, soltera.