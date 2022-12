‘First Dates’: Un comensal explica que colecciona huellas de dinosaurio

Al restaurante de First Dates acuden todas las noches nuevos solteros en busca del amor. Para saber si dos personas son compatibles algo muy recurrente es preguntar por los hobbies de cada uno. Uno de los comensales del pasado martes 6 de diciembre compartió uno de los pasatiempos más excepcionales que se ha escuchado nunca en el programa.

Toni, enfermero de Barcelona, explicó cuál era su afición principal antes de saludar a Carlos Sobera. “Una de mis pasiones es el coleccionismo, sobre todo de réplicas de dinosaurios, tendré unas 400”, contó el soltero. Ha estado casado 17 años y posteriormente tuvo una relación de 6. “Es una situación extraña porque he estado 23 años sin vivir solo”, ha contado tras explicar que solo lleva 3 meses soltero.

Ser cariñosos y gastronomía 💥 Las parejas de #FirstDates6D ya confirmaron sus reservas. ¡Nos vemos en una hora! ❤ pic.twitter.com/wZl2qhkUIz — First Dates (@firstdates_tv) December 6, 2022

Laura, una mujer muy sonriente, ha sido su cita. “Tengo mucho carácter y personalidad. Me gusta saber mis puntos débiles, los fuertes… Así también se puede construir una relación más sana”, ha explicado la de Málaga. Al verse en la barra se han gustado mucho y ambos han coincidido en que tienen los ojos claros. “Su mirada me transmite humildad y cercanía”, ha comentado ella.

Tras un largo rato charlando y conociéndose mejor en el que han averiguado que tenían muchas aficiones en común, llegó el momento de bailar. A pesar de que no era el fuerte de Toni, se han lanzado a bailar una bachata entre risas. “Es arrítmico, pero se mueve”, contaba Laura divertida. “Ha habido química, física, ciencias naturales y de todo”, reconocía el soltero más tarde después del baile y antes de brindar con su cita “por más bailes juntos”.

A la hora de la verdad, ambos han querido tener una segunda cita para seguir conociéndose. “Laura tiene mucho amor en el alma y eso lo refleja en la mirada. Me gustaría seguir viéndola”, decía él. La soltera por su parte ha estado también de acuerdo: “Hemos encontrado muchos puntos en común y lo que más me gusta es que transmite mucha cercanía”. El amor ha triunfado finalmente en First Dates.