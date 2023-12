‘Fiesta’: Amor Romeira denuncia haber recibido graves amenazas de muerte

Ser una cara conocida en televisión y mostrarse ante millones de personas desde un plató tiene muchas ventajas, pero también obliga a pasar por algunas situaciones muy complicadas. Es el caso de Amor Romeira, que junto a varias de sus compañeras del programa Fiesta de Telecinco han denunciado las amenazas que recibe forma continuada en redes sociales.

La colaboradora ha roto el silencio después de mucho tiempo en el que ha preferido callar, pero junto a Ana María Aldón, Alejandra Rubio y Alexia Rivas ha contado el calvario que sufren desde hace tiempo. Amenazas de muerte y todo tipo de males se acumulan en sus bandejas de entrada de las redes sociales, una situación que es insostenible.

El programa mostraba a los espectadores algunos de los mensajes que le llegan a la ex concursante de Gran Hermano: «La cara te la voy a poner como un mapa. Te voy a desfigurar la cara y te vas a tener que operar otra vez, porque ni te imaginas lo que te voy a hacer cuando te coja».

Aunque pudiera parecer que son casos aislados, Amor asegura que «son continuos y todos con el mismo objetivo; la transfobia, atacarme por ser mujer trans, llegar a odiarme por ello». Sus compañeras también han dejado claro que por desgracia es algo habitual y casi han llegado a tomarlo como una rutina y sin darle demasiada importancia.

Cansa de estas situaciones, la colaboradora de Fiesta ha tomado cartas en el asunto gracias a su hermana Carminda, su gran apoyo. «Le dije que me negaba a vivir en mi casa encerrada por una persona que me amenaza desde su odio y que si me tenía que pasar algo para que se endurezcan las penas para que paguen este tipo de personas… Pero no voy a vivir con miedo», asegura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amor Romeira (@amorromeira)

Amor está dispuesta a llegar «hasta el final, para que caiga todo el peso de la Ley» y le motiva especialmente los problemas que sufrió en el pasado. En el año 2012, cuando saltó a la fama gracias a Gran Hermano, sufrió una puñalada «por ser una mujer trans. El único grito que he hecho es el de ser feliz», dice enfadada.

Sus compañeras de programa también lo denuncian

«Tengo mucho hate… Las amenazas van encaminadas por el tema sexual y eso me da mucho miedo. Nunca he denunciado, pero sé que debería hacerlo», ha confesado Alejandra Rubio. Otra de las que ha recordado en Fiesta los malos momentos a los que se enfrenta cada vez que abre sus redes sociales ha sido Alexia Rivas: «Un hombre se obsesionó conmigo y sabía hasta los sitios en los que estaba. Me llegó a decir que se iba a presentar en mi casa».