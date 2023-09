Celebrities La familia de Edwin Arrieta confirma el nombre con el que se dirigen a Daniel Sancho

Hace poco más de un mes se dio a conocer la noticia de que Daniel Sancho había sido detenido por las autoridades tailandesas tras haber supuestamente asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta, un cirujano colombiano de 44 años. El pasado martes 12 de septiembre, fue la hermana del fallecido la que concedió una entrevista a Jaime Cantizano, en su programa para La 1 de Televisión Española.

Entre otras cuestiones, Darling Arrieta se sinceró sobre la estrecha relación que tenía con su hermano. Además, dejó claro que este suceso ha provocado que la familia esté profundamente destrozada: «No concibo cómo una persona puede asesinar a un ser humano. Y más siendo éste su amigo».

Uno de los detalles que más llamó la atención a los espectadores es que, en ningún momento, la hermana de Edwin Arrieta pronunció el nombre de Daniel Sancho. Siempre se refería a él como «esa persona». Entre otras cuestiones, Darling aseguró que estaba cansada de ver cómo se ha intentado manchar el nombre de Edwin Arrieta: «Se ha dicho que mi hermano era narco, que era diabólico, que tenía secuestrada a esa persona, nada real».

Darling Arrieta, hermana de Edwin, ha afirmado que la familia está dolida con algunas de las informaciones que se han vertido sobre su hermano.

«Tú le puedes tener rabia a alguien, pero ¿matarle? ¿Y no contento con eso lo degollas? ¿Y no contento con eso lo descuartizas y botas todas sus partes como si fueran un pedazo de papel?», expresó la entrevistada a Jaime Cantizano. A pesar de ser una familia muy unida, confesó no tener ni idea de la relación entre Edwin y Daniel Sancho.

«Hablábamos cada día cuatro veces, hasta si él tenía quirófano. Hablábamos de nuestros padres, de mi hija, su sobrina, que la adoraba», aseguró. Es más, incidió en algo más: «No sabía que existía esa persona». Darling Arrieta confesó que, la primera vez que vio al chef de 29 años, fue en una historia de Instagram de su hermano.

En cuanto a un posible respaldo legal en Tailandia para la familia Arrieta, la hermana de Edwin fue clara: «Ahí no tenemos un abogado ‘hombre’, tenemos a Dios». Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá al respecto: «Yo creo en la justicia tailandesa y les pido a ellos que esa pena se pague en Tailandia, porque el crimen no ocurrió en España sino en Tailandia. Que cumpla bajo las leyes y penas tailandesas».