‘Eurovisión 2023’: estas son las dos ciudades que podrían albergar el festival

La cuenta atrás para Eurovisión 2023 ha comenzado y el nombre de la ciudad que albergará la nueva edición del festival cada vez está más cerca de conocerse. Este mismo martes se conoció que Glasgow y Liverpool lucharán por convertirse en la sede de la 67ª edición del festival.

Ha sido la propia UER la encargada de anunciar el nombre de las dos ciudades finalistas a través de sus redes sociales, después de que el pasado mes de agosto, la UER y la BBC hicieron pública la lista de ciudades que competirían por ser sede de Eurovisión 2023.

Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle y Sheffield fueron las siete ciudades elegidas de un total de 20 que presentaron su candidatura a acoger el festival. Mientras que en la primera lista quedaron eliminadas Bristol, Belfast y Londres.

And then there were two…

We can now reveal that #Eurovision 2023 will be hosted in either Glasgow or Liverpool 🥳

Learn all about the final two here: https://t.co/NNzZP97Ml6 pic.twitter.com/lxtwMYO6Ac

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) September 27, 2022