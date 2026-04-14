Estos son los tentadores VIP de ‘La isla de las tentaciones 10’: nombres, edades y por qué son famosos

La pasada noche del 13 de abril, los espectadores de Telecinco fueron testigos del gran estreno de La isla de las tentaciones 10. El popular reality ha regresado a la parrilla televisiva española y lo ha hecho de la mano de nuevas parejas, nuevos tentadores y muchas novedades.

Una edición que promete ir más allá de lo visto hasta ahora en la televisión. De hecho, la cadena ya ha anunciado que se realizará una triple emisión semanal, cuádruple si eres suscriptor de la plataforma de Mediaset Infinity.

De esta manera, los lunes, los martes y los miércoles quedan reservados en Telecinco para La isla de las tentaciones 10. Así pues, anoche, el público ya tuvo una primera toma de contacto con las parejas protagonistas y los tentadores que pondrán del revés sus vidas.

Pero, además de las nuevas dinámicas y la tentación de los solteros, también están los tentadores VIP. El programa de ayer concluyó con la presentación de estos experimentados participantes. Y es que la experiencia que tienen en el formato les ayudará a saber cómo conquistar a los protagonistas.

Este martes, 14 de abril, la audiencia tendrá la oportunidad de ver un nuevo programa de La isla de las tentaciones 10. Será aquí cuando se presente de manera oficial a los tentadores VIP. Pero, ¿cuáles son sus identidades? Realizamos un repaso por los cuatro participantes.

David Vaquero

El soltero, de 24 años, regresa por tercera vez al formato de Telecinco. Como bien saben los seguidores del reality, en las anteriores ocasiones apareció como participante. Pues, fue con Elena y María, que eran sus parejas y, ahora, es tentador VIP.

Óscar Ruiz

El joven, de 36 años, regresa a República Dominicana y lo hace, nuevamente, como soltero. En las anteriores ediciones, el participante conquistó a Andrea Gasca y a Mayka Rivera. Breves romances que duraron el mismo tiempo que duró el programa de Telecinco. Ahora, Óscar Ruiz vuelve a por más conquistas.

Nieves Tristán

En la novena edición, la participante se presentó ante el mundo como la pareja de Lorenzo. Conocida por la audiencia por haber sido expulsada por motivos disciplinarios, regresa como tentadora. A sus 23 años, quiere vivir la experiencia de tentar a los protagonistas.

Claudia Sánchez

La joven, de 27 años, es conocida por haber sido soltera en la octava edición. Se describe como una persona pasional, dominante y cariñosa. Por ello, viene dispuesta a todo en esta nueva temporada.