Encontramos la blazer con la que Paz Padilla triunfó en ‘El Hormiguero’: es de una firma española

Paz Padilla sigue dando mucho que hablar debido a su nueva faceta como escritora (ha vendido más de medio millón de ejemplares de su anterior libro), como actriz de teatro y por su pasado como presentadora de Sálvame. Polémicas aparte, la gaditana lleva años demostrando que es un referente de moda para millones de mujeres que la han visto durante años en las tardes de Telecinco y que ahora, que no está en televisión de forma continua, la siguen en redes sociales para seguir pendientes de sus looks.

En su visita a El Hormiguero del pasado martes, Paz lució una blazer que llamó la atención desde el primer momento en el que apareció en el plató de Pablo Motos. Aunque el motivo de su visita era hablar y promocionar el libro Alzar el duelo, su estilismo fue protagonista ante las cámaras, siendo buscado por muchas de las espectadoras. Se trataba de una chaqueta de color claro con una manga asimétrica que dejaba el hombro y el brazo izquierdos al descubierto.

Combinada con unos vaqueros ajustados (sí, todavía hay gente que los lleva en plena ola del oversize) y unos tacones, la gaditana ha logrado deslumbrar en su paso por el programa de Antena 3, aunque habrá gustos para todo. Aunque se podría pensar que había decidido vestirse de su propia marca, lo cierto es que eligió una blazer de la firma The IQ Collection.

En su web se puede encontrar a la venta con el nombre de Top Cuba y está disponible online a un precio de 210 euros. Según su descripción, se trata de una chaqueta en color crema con manga asimétrica. Además, cuenta con cierre trasero con cremallera dorada, teniendo como añadido un detalle de botones decorativos en color dorado en la parte frontal y en la única manga que tiene. Además, desde la propia firma se esfuerzan en recordar que está diseñado y fabricado íntegramente en España.

Así es The IQ Collection

Detrás de esta marca se encuentra Inés Domecq, empresaria e influencer que es marquesa consorte de Almenara debido a que está casada con Javier Martínez de Irujo, que es sobrino del duque de Alba. La aristócrata comenzó en el año 2020 esta nueva aventura en el mundo de la moda después de separar los caminos de su amiga y socia Laura Vecino, comenzó este nuevo rumbo.

La propia marca asegura que en sus diseños «se refleja el sur de España, arquitecturas y aromas de allí, buscando crear formas únicas que responden a una mujer moderna, pero que nunca olvida la tradición». Este estilo encaja perfectamente con Paz Padilla, que presume a cada minuto de su Cádiz natal.

La marca de Paz Padilla

Aunque la humorista tiene su propia marca, llamada No ni na’, la colección que tiene es limitada, por lo que es casi imposible que pueda vestirse para momentos más elegantes y serios. Junto a su hija Anna Ferrer, es propietaria de esta marca de ropa y accesorios centrada en la moda playera y más casual. Es por eso que su famosa raspa de pescado que utilizan como logotipo se puede ver en camisetas, sudaderas y hasta en chanclas.

Además de vender online, tienen ya tres tiendas: una situada en la conocida urbanización Atlanterra, en su querida Zahara de los Atunes; otra en el pueblo de Zahara y una tercera situada en pleno barrio de Salamanca, en Madrid.