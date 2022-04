Hace algunas semanas se celebró el ‘Concert for Ukraine’, evento que reunió en Birmingham a algunos de los cantantes más populares de la industria de la música, entre ellos, al mismísimo Ed Sheeran. El artista británico ha estado muy comprometido con poder ayudar en todo lo posible al pueblo ucraniano y ha sido por ello que ha querido volver a aportar su granito de arena.

En el concierto anteriormente mencionado, se anunció que se llegó a recaudar entorno a las 12 millones de libras entre la venta de entradas, publicidad y donaciones públicas. Pero, ahora, ha sido el propio Ed Sheeran el que ha querido aportar algo más a través de su música. Para ello el intérprete ha decidido donar todo lo que consiga ingresar con el estreno del videoclip ‘2Step’ junto a Lil Baby.

🚨🚨🚨 ‘2step’ by Ed Sheeran feat @lilbaby4PF out now! https://t.co/LSGhgU0RZ4 pic.twitter.com/9DoGDwYnz1

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) April 22, 2022