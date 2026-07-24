El cambio de ‘La Voz Kids’ para sus semifinales: así serán

Uno de los programas insignia de Antena 3 sigue siendo, a pesar de tantos años en la cadena, La Voz Kids. El popular talent show nos ha presentado a muchos de los pequeños talentos que se encuentran en nuestro país. Una aventura televisiva que les abre las puertas a la industria musical y que les ayuda a ir labrando su carrera profesional. De esta manera, a lo largo de las semanas, hemos podido ver cómo los equipos han ido consolidándose poco a poco. Numerosas aventuras que, muy pronto, llegarán a su final.

Tal y como se ha informado, este viernes, 24 de julio, Antena 3 emitirá la Semifinal del formato. Una gala muy importante que sellará el camino de la gran final. Y es que es fundamental lograr pasar a la final. Pues, significaría estar rozando ya la corona del ganador. ¿Qué equipo se alzará con la victoria este año? Eso sí, no habrá que esperar mucho para conocer el nombre del participante. Pues, según se ha comunicado, la final de la edición se emitirá en la cadena este mismo sábado. Por lo tanto, a partir de las 22:00 h, una hora antes en las Islas Canarias, los espectadores serán testigos del gran desenlace del programa.

¿Qué podremos ver en la Semifinal de ‘La Voz Kids’?

Desde el equipo de Antena 3 ya lo avisan: la Semifinal será un programa repleto de emociones. Además de continuar con la temática del formato, habrá muchas sorpresas. Y es que una de ellas será la participación de David Bustamante. El cantante aterriza en el programa y lo hace para cantar con los jóvenes talentos uno de sus icónicos temas.

Las canciones que se interpretarán ya han sido comunicadas. El equipo de Fonsi se reunirá para entonar la canción de Andalucía y el de Edurne interpretará Tal vez. Lejos de quedar aquí, los pequeños artistas de Ana Mena entonarán Un clásico y los de Orozco harán lo propio con Te estaba esperando. Pero, en esta noche de muchas emociones, el público también podrá ver a Abraham Mateo y a Rosario Flores. Y es que se subirán al escenario para cantar.

Un encuentro donde la música será la gran protagonista y que promete dejar a todos con ganas de más. Pues, además, los niños que pasen a la final tendrán la oportunidad de cantar junto a La La Love You la canción El fin del mundo. ¿Quiénes serán los afortunados? ¡En tan solo unas horas lo descubriremos!