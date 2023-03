Bad Bunny explica a James Corden cómo su apodo se convirtió en su nombre artístico

Bad Bunny continúa conquistando Estados Unidos. Tras alzarse con un Premio Grammy americano, el artista puertorriqueño se ha convertido en el protagonista de la última entrega del mundialmente conocido Carpool Karaoke de James Corden.

Al principio del encuentro entre el presentador y el artista, James Corden le preguntó sobre su decisión de utilizar el nombre de Bad Bunny como pseudónimo artístico. Un nombre tras el que se esconde Benito Antonio Martínez Ocasio, su verdadero nombre.

“El primer concepto del artista que quería ser era este tipo de artista de los que no revelan su identidad, quería usar una máscara de conejo. Nunca quise ser tan famoso, así que luego simplemente seguí el flow”, le respondió. “Soy un buen tipo, soy adorable”, añadió entre risas.

Benito explains why he is called «Bad Bunny» in an interview #CarpoolKaraoke with James Corden. 🐰😂 pic.twitter.com/CRhOZ3kh9l — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) March 15, 2023

Durante la animada charla que ambos mantuvieron en el coche, cómo no podía ser de otra forma, interpretaron varias canciones del artista puertorriqueño, entre ellas Daikiti, I Like it o Titi me preguntó, incluida en su último álbum de estudio Un verano sin ti.

Además de sus propios temas, Bad Bunny y James Corden interpretaron dos canciones de otros artistas: la colaboración de Ariana Grande y Zedd en Break Free y As it was de Harry Styles, canción que tuvo algunas dificultades para cantarla, pero supo apoyarse en la interpretación del presentador.

«Esta es la canción en inglés que más conozco… La letra. Yo escucho mucha música en inglés, me gusta pero…», señaló el artista antes de dejarse llevar por la música del británico, la última canción que interpretó junto a James Corden antes de terminar el Carpool Karaoke.