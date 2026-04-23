No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que RTVE ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 22 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 400 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo los recién llegados parece que ocultan algo que, desde luego, ni José Luis ni don Hernando esperan en absoluto, ni mucho menos. En cuanto a Benigna, parece que por fin puede confirmar a Matilde si está o no embarazada.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie diaria que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo Luisa toma la firme decisión de acudir a Bárbara con respuesta ante lo ocurrido con el hijo de Adriana. Como es de esperar, la Salcedo se queda completamente sorprendida y sin palabra, puesto que no se esperaba una información de ese calibre. Es más que evidente que tienen algo muy delicado entre manos, pero no van a dudar en utilizarlo para que se haga justicia. ¡Es el momento de dar ese paso!

¿Qué sucede en el capítulo 401 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 23 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Enriqueta no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para encomendar una misión a su hijo. Ahora bien, ¿sabrá Braulio aprovechar, de alguna manera, su oportunidad? En cuanto a Rafael, termina reaccionando ante todos y cada uno de los consejos de don Hernando.

Por si fuera poco, lejos del Valle, Francisco y Pepa se quedan completamente descolocados y sin palabras al encontrar a una joven en apuros en mitad del bosque. ¿De quién se trata? ¿Cómo ha terminado en ese lugar? Es más que evidente que son muchas las preguntas, por lo que no tardan en hacer todo lo que está en su mano para encontrar las respuestas que necesitan. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.