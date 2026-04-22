No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente impactante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 21 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 399 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ser testigos de cómo Mercedes se siente profundamente desolada, a la par que desesperada, y todo por la simple idea de haber perdido, para siempre, a Dámaso. En cuanto a José Luis, parece que no puede evitar pagar su ira con Rafael.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta sorprendente serie que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo, en el pueblo, Luisa continúa haciendo todo lo que está en su mano para tratar de buscar respuestas. A pesar de todo, parece que la única persona que puede ayudarla, en mayor o menor medida, acaba echándola. Y todo porque la criada toma la firme decisión de sincerarse, sin tan siquiera ser consciente de las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 400 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 22 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo los recién llegados parece que ocultan algo que José Luis y don Hernando, desde luego, no esperan. Así pues, parece que el plan establecido en un primer momento no está saliendo como ninguno de los dos imaginaba, ni mucho menos.

Es por eso que don Hernando no tarda en armarse de valor para pedir cautela y mucha tranquilidad a José Luis, con la firme intención de evitar que cometa errores. Por si fuera poco, Benigna parece que por fin puede confirmar a Matilde si está o no embarazada. De este modo, por fin saldremos de dudas.

Todo ello mientras Luisa no duda en acudir a Bárbara con el hijo de Adriana, y todo para dar una respuesta que dejará completamente helada y sin palabras a la Salcedo. ¡Y no es para menos! No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.