Valle Salvaje, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en La 1 de Televisión Española. Esta semana, los seguidores de esta serie van a tener la oportunidad de ver cómo, a priori, Leonor rechaza postularse como aya de la niña tras enterarse de que María es huérfana de madre, mientras que Enriqueta obliga a Braulio a asumir la realidad sobre su padre. Mercedes se une a la alianza de Victoria y Dámaso, mientras que Bárbara, tras escuchar al bebé en la cabaña, acuerda con Luisa cuál es el siguiente paso. Esto es lo que va a suceder en Valle Salvaje desde el lunes 27 de abril (capítulo 403) hasta el jueves 30 de abril (capítulo 406). Recordemos que el viernes 1 de mayo no habrá emisión de una nueva entrega al ser festivo nacional.

Lunes 27 de abril en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 403)

Después de enterarse de que María es huérfana de madre, Leonor no tiene dudas a la hora de rechazar la opción de postularse como aya de la niña. A pesar de todo, entre unos y otros tratan de hacerle cambiar de opinión, aunque, eso sí, parece que todo depende de Rafael. Enriqueta, por su parte y dadas las circunstancias, se ve obligada a confesar a Braulio un oscuro secreto que tiene estrecha relación con Domingo.

Martes 28 de abril en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 404)

Enriqueta obliga a Braulio a asumir la realidad sobre su padre. Es más, no duda un solo segundo en señalar a Alejo como asesino. Lejos de que todo quede ahí, y gracias a la intercesión de Luisa, parece que Rafael accede a conocer, de una vez por todas, a Leonor. ¿Será esta desconocida la aya de María, finalmente?

Miércoles 29 de abril en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 405)

Mercedes no tiene reparos a la hora de unirse a la alianza de Victoria y Dámaso. Pero no todo queda ahí, puesto que ha querido dar a conocer los verdaderos motivos por los que ha dado este importantísimo paso. Enriqueta, mientras tanto, jura a Braulio que va a acabar haciendo confesar a Alejo, aunque sea lo último que haga. ¿Podrá el Gálvez de Aguirre hacer frente a su tía?

Jueves 30 de abril en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 406)

Bárbara, tras escuchar al bebé en la cabaña, no ha tenido reparos a la hora de acordar con Luisa cuál es el siguiente paso a dar. En la Casa Grande, Enriqueta no duda un solo segundo en animar a Amadeo a que sea más creativo, algo que Francisco trata de quitarle de la cabeza. Dámaso, por su parte, confiesa a una dolida Mercedes que ha llegado el momento más que perfecto para dar a conocer su identidad.