Avance semanal de ‘Valle Salvaje’, del 13 al 17 de abril: atentan contra Victoria y Dámaso

Esta semana, en los nuevos capítulos de la serie diaria Valle Salvaje que podremos disfrutar en La 1 de Televisión Española, los seguidores de la ficción van a poder ver cómo Luisa toma una decisión respecto a su investigación sobre las parteras, mientras que Pedrito hace una inesperada confesión a Rafael que va a dar mucho de qué hablar. Mercedes se ve obligada a tomar una drástica resolución contra Luisa, mientras que Atanasio desvela a Martín que Matilde está embarazada. Todo ello mientras saldrá a la luz el destino de Victoria y Dámaso. Esto es lo que va a suceder en Valle Salvaje desde el lunes 13 de abril (capítulo 393) hasta el viernes 17 de abril (capítulo 397).

Lunes 13 de abril en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 393)

Luisa, a pesar de las cada vez más constantes súplicas por parte de Pepa, ha decidido reunir a las mujeres de la Casa Pequeña. Y todo con la firme intención de hacerles saber la decisión que ha tomado respecto a su investigación sobre las parteras. En cuanto a Alejo, opta por pagar a Petra y Pura por su silencio. Ahora bien, ¿ocultan algo realmente las parteras de su cabaña? ¿Saldrá esa información a la luz en algún momento?

Martes 14 de abril en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 394)

Pedrito toma la decisión de confesar a Rafael lo que escuchó decir a don Hernando y José Luis sobre el destino de María. ¿Dará el paso el duque de enfrentarse a ellos, de una vez por todas? A pesar de todo, tanto el marqués como el patriarca de los Gálvez de Aguirre se ven envueltos en otro plan, el cual no dudan en poner en marcha a la mayor brevedad posible. ¿Conseguirán salirse con la suya, de una vez por todas?

Miércoles 15 de abril en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 395)

Mercedes toma una drástica resolución contra Luisa, mientras que José Luis no puede evitar tener ciertos remordimientos por lo que piensa hacer con Victoria. Eso sí, parece que, a pesar de todo, el plan sigue su curso como estaba establecido. Así pues, tanto Dámaso como la Salcedo abandonan el Valle, completamente ajenos a su fatal destino.

Jueves 16 de abril en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 396)

Atanasio ha confesado a Martín que Matilde está embarazada, pero su hermana no tarda en pedirle prudencia. El miedo parece invadir a la muchacha, pero, ¿cuál es el motivo de este sentimiento? ¿Qué le ocurre realmente a la joven? En cuanto a Pedrito, da el importantísimo paso de despedirse de Luisa, mientras que Mercedes recibe una noticia sobre Dámaso que la dejará completamente descolocada y sin palabras.

Viernes 17 de abril en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 397)

Mercedes está dispuesta a todo por tratar de descubrir el verdadero motivo por el que Dámaso y Victoria iban juntos en la calesa. Es por eso que acude a José Luis en busca de respuestas. A pesar de todo, más pronto que tarde, todos van a conocer el destino tanto de la Salcedo como de su primer marido. ¿Han muerto Victoria y Dámaso? Pronto saldrá a la luz toda la verdad.