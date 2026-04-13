Avance semanal de ‘La Promesa’, del 13 al 17 de abril: Pía hace una dolorosa confesión a Curro

Esta semana, en los nuevos capítulos de la serie diaria La Promesa que podremos disfrutar en La 1 de Televisión Española, los seguidores de la ficción van a poder ver cómo Jacobo exige a Adriano que se aleje de Martina, mientras que María Fernández confirma su dimisión a Teresa y Cristóbal. El duque de Carril rechaza la petición de Manuel de cancelar el contrato de Ciro, mientras que Leocadia manipula a Ángela para aumentar, aún más, su distancia con Curro. En cuanto a Pía, se queda sin palabras ante las explicaciones de Ricardo. Esto es lo que va a suceder en La Promesa desde el lunes 13 de abril (capítulo 812) hasta el viernes 17 de abril (capítulo 816).

Lunes 13 de abril en ‘La Promesa’ (Capítulo 812)

Julieta estalla contra Manuel al pensar que insistió a su marido para que invirtiese con el duque. El heredero del marquesado, visiblemente indignado con la manipulación de Ciro, opta por limpiar su nombre. Ángela se aleja de Curro, sintiendo que la falta de confianza ha roto por completo su relación. Una situación que Lorenzo y Leocadia aprovechan para sembrar aún más la discordia. Todo ello mientras Jacobo exige a Adriano que se aparte de Martina, puesto que por su culpa el Patronato está planeando expulsarla. María Fernández se siente juzgada por su embarazo, por lo que se ve obligada a tomar una drástica decisión, como es dimitir y marcharse de palacio.

Martes 14 de abril en ‘La Promesa’ (Capítulo 813)

María Fernández se ha reunido con Teresa y Cristóbal para hacer efectiva su dimisión y pide que oculten su marcha a Manuel. Un artículo periodístico acusa a Martina de ególatra, por lo que Alonso se enfada por la mancha en el apellido Luján. Tanto es así que opta por retirarle su apoyo. Jacobo propone a Martina que despida a Petra para salvar su reputación, pero ella se niega en rotundo. Leocadia presiona a Cristóbal para que no interceda entre Curro y Ángela, mientras que los jóvenes tienen una tensa discusión que acaba en ruptura. Julieta pide perdón a Manuel por sus dudas, mientras que Teresa finge que Vera está enferma para evitar que se vea las caras con su padre.

Miércoles 15 de abril en ‘La Promesa’ (Capítulo 814)

El duque de Carril rechaza la petición del heredero de cancelar el contrato de Ciro, mientras que Cristóbal se da cuenta de la ausencia de Vera en la planta noble. María Fernández empieza a hacer las maletas, ignorando las advertencias de Samuel y los reproches de Carlo. Sintiéndose culpable por Martina, Adriano se aparta de ella para no causarle más problemas. Santos dice a Pía que su deseo es que retome su relación con Ricardo, mientras que Jacobo toma el control de la situación de Martina. Alonso habla con María Fernández para convencerla de que se quede en palacio.

Jueves 16 de abril en ‘La Promesa’ (Capítulo 815)

Tras la amenaza de despido de Jacobo, Samuel se ofrece a sacrificarse en lugar de Petra. Martina no tarda en desautorizar a su prometido, asegurando que nadie del servicio va a ser expulsado. Alonso anima a Curro a luchar por su amor, mientras que Leocadia manipula a su hija para que no perdone al joven. Pía se siente incapaz de denunciar a Ricardo a pesar de las pruebas, mientras que Manuel y Julieta comparten un momento de intimidad tras hablar de Jana. El duque de Carril llega a palacio sin avisar y se encuentra con Vera. Ricardo hace una importante confesión a Pía sobre la muerte de Ana.

Viernes 17 de abril en ‘La Promesa’ (Capítulo 816)

Vera está convencida de que su padre la ha reconocido, mientras Pía se queda en shock tras las explicaciones de Ricardo. Curro sorprende al pedir al ama de llaves que dé una segunda oportunidad a Pellicer. Julieta y Ciro continúan protagonizando tensas discusiones, mientras que Martina trata de convencer a Ángela para que dé otra oportunidad a Curro, pero ella se niega en rotundo. Pía confiesa a Curro uno de sus mayores secretos, y es toda la verdad sobre la muerte del barón de Linaja.