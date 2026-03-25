Audiencias de ayer: ‘La Revuelta’ y ‘El Hormiguero’ a lo suyo mientras ‘Horizonte’ sube

Las audiencias de ayer, martes 24 de marzo, han estado marcadas por el duelo en la distancia de El Hormiguero y La Revuelta. Además, Iker Jiménez y su Horizonte crecen respecto a la noche del lunes, demostrando que mandan en la lucha por el cuarto puesto frente a El intermedio. Mientras, Telecinco puede celebrar un buen día gracias a sus mañanas, sus datos de la tarde y el crecimiento de ¡Allá tú! y El precio justo, que siguen demostrando que son aciertos que crecen poco a poco con el paso de las semanas. En la noche, el duelo entre The Floor y Supervivientes se ajusta bastante, aunque hay un claro ganador.

Pablo Motos vuelve a liderar en la primera parte de la noche, en el mal llamado access prime time, gracias a la visita de Carmen Maura, aunque pierde casi un punto respecto al lunes, cuando tuvo a Omar Montes como invitado. Pablo Motos lidera sin problemas gracias a reunir al 13.2 % y 1.608.000 espectadores en la primera noche de martes en varias semanas en la que no hubo fútbol de Champions o Copa del Rey que alterara los datos. La Revuelta confirma que el liderato del pasado jueves con Pedro Almodóvar fue un espejismo y se mantiene en sus datos habituales, siendo segunda opción con un 11.1 % y 1.329.000 espectadores.

Broncano y los suyos siguen mirando más a su perseguidor, que es First Dates, que crece hasta el 9,6 y 1.171.000 espectadores gracias al interés por la gala de Supervivientes que se emitió después. Se trata de una de las muchas alegrías que Carlos Sobera sigue dando a Telecinco, puesto que se ha convertido en el hombre que funciona y resuelve en cada una de las franjas en las que recae.

Iker Jiménez vuelve a vencer en su pelea contra Wyoming

Horizonte continúa dando alegrías a Cuatro, especialmente en los días en los que la actualidad política es importante, y marca un fenomenal 8.1 % y 988.000 televidentes, creciendo siete décimas en apenas un día. El Intermedio (7.6 % y 934.000) se queda estancado y no puede con Iker y su equipo de colaboradores, perdiendo la batalla de las segundas cadenas. Atrás se queda Cifras y letras (6.4 % y 818.000), que firma uno de los mejores días del año en La 2.

Chenoa se despide a lo grande con el final de ‘The Floor’ y acecha a ‘Supervivientes’

Si en la primera parte de la noche las cosas han estado claras, más ajustado ha estado el tardío prime time (al que cada vez menos gente llega despierta). La gala de los martes del reality de supervivencia, presentada por Ion Aramendi y María Lamela, se queda con un 14.8 % de cuota y 868.000 televidentes, perdiendo una décima respecto a la semana pasada. El programa sigue notando el complicado momento que vive Telecinco, pero sigue dando audiencias superiores a lo habitual y es la gran alegría de la cadena.

El concurso de Chenoa llegaba a su final, algo que ha provocado subida en el dato general con un gran 12.5 % y 941.000 espectadores, confirmando que es una de las ofertas más potentes del prime time de La 1. El nuevo capítulo de En tierra lejana (12 % y 884.000) también se apunta a la fiesta y lucha por la segunda plaza, lo que obliga a mirar con lupa los datos. Estas son las audiencias de los tres principales programas del prime time en estricta coincidencia:

‘Supervivientes’: 13 % y 982.000

‘The Floor’: 12.5 % y 941.000

‘En tierra lejana’: 11.7 % y 884.000

Cuatro, por su parte, disfruta de un nuevo martes tranquilo gracias a Código 10 (8.1 % y 479.000), que sube punto y medio, volviendo a ser una de las ofertas más potentes de la cadena. En cambio, las noches de laSexta siguen en la UCI hasta el regreso de Pesadilla en la cocina y los estrenos de Marc Giró y Aimar Bretos. La película Los mercenarios 2 se queda con un pobre 3.5 % y 265.000 espectadores, empeorando los ya malos datos que conseguía Apatrullando en la noche del martes.

‘¡Allá tú!’ y ‘El precio justo’ siguen dando alegrías en audiencias a Telecinco

Todavía les queda mucho trabajo por hacer, pero los dos concursos por los que ha apostado Mediaset siguen creciendo. Sobera sigue dando buenas noticias a la cadena y cumpliendo como telonero de los informativos de las 15 h al conseguir igualar su mejor cuota histórica con un 10.1 % y 676.000 espectadores, pensando ya en cazar a la segunda parte de Mañaneros, que en ese horario se desploma hasta el 11’4 %

También sigue con su remontada Juanra Bonet con su concurso de las cajas. El buen hacer del catalán se nota mucho y consigue su mejor cuota histórica con un 10.3 % y 994.000 espectadores. Aunque todavía queda mucho por hacer, cada vez se acerca más al tándem formado por Malas lenguas y Aquí la tierra, que ocupan la franja de las 20 h en La 1. Pasapalabra, pese a que sigue buscando a los sucesores de Rosa y Manu, sigue liderando sin problemas por encima del 18 %.