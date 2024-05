Arantxa del Sol y Ana Herminia coinciden en plató y se sinceran sobre Finito de Córdoba: «Lo ha pasado fatal»

Arantxa del Sol se ha convertido en una de las grandes revelaciones de Supervivientes 2024, pero su paso por el concurso ya ha visto su final. La modelo y presentadora ha sido una de las últimas participantes en ser expulsadas de la edición. El final de una aventura por Honduras que ha coincidido con su regreso a España en uno de los momentos más tensos de su matrimonio.

Tal y como se ha podido ver en las últimas semanas, Finito de Córdoba, marido de Arantxa del Sol, ha sido relacionado con Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo Jr. Los rumores han señalado a ambos protagonistas de haber tenido algo más que una amistad en el pasado. Una situación muy complicada que ninguno de los dos ha desmentido, hasta anoche.

Antes de ser proclamada como la expulsada de la semana en Supervivientes 2024, Arantxa del Sol dejó claro por activa y por pasiva que no quería tener ningún tipo de relación con Ángel Cristo Jr. Al parecer, ha sido víctima de una serie de comentarios que no le han sentado nada bien. Pero, lo más curioso de todo ha sido que, por mucho que los presentadores intentasen preguntarle por su molestia, ella siempre se ha negado a hablar.

Por lo tanto, y tras saberse que Ana Herminia y Finito de Córdoba tuvieron una relación en el pasado, no es de extrañar que se empiecen ha atar cabos. Un conjunto de sucesos que desembocaron en la gala de la pasada noche en Supervivientes, pues Arantxa del Sol y Ana Herminia se vieron las caras por primera vez en un plató.

Ambas protagonistas dejaron claro que se habían saludado durante su encuentro en la sala de maquillaje. Pero, Jorge Javier Vázquez fue al grano y le preguntó a la ex presentadora si le había pedido explicaciones a su marido por no haberla ido a recibir al plató cuando llegó de Honduras. «Lógicamente esperaba encontrármelo. Me extrañé mucho. Cuando terminó el programa le llamé yo y entonces hablamos», le explicó ella.

Ana Herminia habla sobre su relación con Finito de Córdoba

Sin intenciones de hablar de su matrimonio y de su marido en televisión, Arantxa del Sol dejó claro que Finito de Córdoba le había dado «una explicación convincente», que aceptó creer. Además, reveló que el torero «lo ha pasado fatal» y que «ha adelgazado tanto como yo» durante estas semanas.

Al comprobar que la expulsada no iba a decir nada, el presentador catalán procedió a hablar con Ana Herminia sobre Finito de Córdoba. «No hay problema ninguno. Esto es un show y tengo respeto a Juan y a sus hijos y cariño desde que tengo 17 años», comentó. Por su parte, la ex modelo estuvo de acuerdo con ella.

«Juan también le tiene cariño a Ana Herminia porque se conocen desde hace tiempo», aclaró. Respecto a si sucedió algo más entre ellos, la pareja de Ángel Cristo Jr lo tuvo claro. «He explicado por activa y por pasiva que hay una amistad», sentenció. «Tampoco hubiera pasado nada hace 25 años», zanjaba Arantxa del Sol.