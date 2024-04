Ángel Cristo Jr y Ana Herminia: las imágenes de su noche de bodas en ‘Supervivientes 2024’

El pasado lunes pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes: Última hora presentada por Laura Madrueño. De esta forma, emitieron imágenes exclusivas de la boda de Ángel Cristo Jr y Ana Herminia, así como su noche de bodas. Por si fuera poco, fuimos testigos de las duras críticas de los concursantes de Supervivientes 2024 que no fueron invitados al enlace. Ellos, a pesar de no haber asistido, sí que pudieron ver en directo lo que sucedía.

El hijo de Bárbara Rey y su pareja se daban el «sí, quiero» frente a varios de los compañeros del reality de supervivencia, en una ceremonia de ensueño. Acto seguido, los recién casados se subieron a una barca para poder disfrutar de cierta intimidad pero, sobre todo, de su noche de bodas en Honduras.

«Estoy muy bien y fuerte», aseguró Ángel Cristo Jr a Ana Herminia durante el trayecto en barca, y añadió: «Es muy duro, en el bueno sentido». Los dos no dudaron en aprovechar la oportunidad que se les había presentado para dedicarse bonitas palabras, mientras llegaban al lugar tan romántico que la organización les había preparado para la ocasión: «Esto es precioso».

El concursante de Supervivientes 2024 continuó sincerándose con su pareja sobre cómo está viviendo la experiencia: «Ahora estoy más tranquilo, pero al principio es que estaba todo el mundo en mi contra». Tras hablar largo y tendido, dieron paso a las caricias y a los besos. ¡Era hora de disfrutar de la esperada noche de bodas!

Los no invitados a la boda de Ángel Cristo Jr y Ana Herminia se muestran muy críticos

El hijo de Bárbara Rey tuvo la oportunidad de invitar y no invitar a los compañeros que quiso. De esta forma, decidió dejar a un lado a Torres, Javier Ungría, Arantxa del Sol, Miri y Marieta. A pesar de no haber sido invitados a la boda, el equipo de Supervivientes 2024 sí les brindó la opción de ver la ceremonia en directo, ¡y con palomitas!

«Ella será muy mona y todo lo que tú quieras, pero a mí me da un cringe que no veas», comenzó diciendo Miri mientras veía lo que estaba ocurriendo en la celebración de la boda. Torres, por su parte, se mostró muy crítico con Aurah Ruiz al ver cómo se estaba emocionando con la ceremonia: «La veo tan falsa que no me lo creo».

Javier Ungría añadió algo más al respecto: «¿Cómo puedes llorar por una persona que no conoces de nada?», cuestionó. Marieta se mostraba realmente feliz por no haber asistido a la boda: «Menos mal que las invitaciones eran limitadas. Me ha dado entre grima y risa», mientras Miri fue más allá: “Entre los dos han montado un circo de cara a los demás”.