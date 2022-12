‘Amar es para siempre’, capítulo 2526: Fito le cuenta la verdad a Lorenzo

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2525, donde, entre otras cuestiones, Sancho tomó la firme decisión de volver a visita a su tía mientras que Quintero.

Andrea se arrepiente de haber aceptado la propuesta de matrimonio de Alberto y después hablar con Ciriaco, toman la decisión de marcharse juntos. Tras su fuga, la pareja decide vivir su amor libremente, a pesar de que eso signifique tener que alejarse de sus familias y de sus amigos más cercanos del barrio. No obstante, ambos están dispuestos a todo para poder vivir su relación.

¡Descubre todo lo que va a ocurrir esta tarde en #AmarEsParaSiempre! https://t.co/MTRpyLTGen — Amar Es Para Siempre (@A3AmarSiempre) December 29, 2022

Y por fin ha llegado un nuevo capítulo de la exitosa serie de Antena 3. En este nuevo capítulo de Amar es para siempre, Quintero tiene miedo a las represalias de contarle a Cristina toda la verdad sobre el dinero que recibió de Alberto.

Por otro lado, el plan de escape de Andrea y Ciriaco sigue en marcha, pues ambos quieren vivir su amor con total libertad, a pesar de que para ello se tengan que distanciar de sus familias y amigos. Y aunque tiene muchas dudas, Fito se arma de valor y le cuenta a Lorenzo el verdadero motivo de su distanciamiento.

Mientras tanto, Jorge cada vez está más ilusionado con la idea de ser padre, sin embargo la desconfianza de Carballo hacia Cecilia crece cada vez más. Además, Rocío no puede más y termina estallando contra Úrsula, que no se esperaba su reacción. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.