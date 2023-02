Adara Molinero posa con los bikinis que se llevará a ‘Supervivientes 2023’

Adara Molinero es uno de los nombres confirmados hasta el momento que participarán en la próxima edición de Supervivientes 2023. Durante el especial que podemos encontrar en mitelePLUS, la influencer enseñó la colección de bikinis que se ha metido en la maleta para estar guapísima durante todo el reality.

La concursante ha explicado que ya ha tenido que despedirse de sus familiares y amigos, y que a pesar de ser el cumpleaños de su hijo, no han podido celebrarlo juntos, pues ya ha puesto rumbo a Honduras. Durante su aventura en Supervivientes, los participantes no lucen en sus mejores condiciones, pues pasan mucho hambre, adelgazan varios kilos y no pueden realizarse ningún tipo de cuidado. Es por ello que muchos tratan de lucir prendas que les hagan sentir mejor con su cuerpo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ADARA MOLINERO (@adara_molinero)

Y es que al estar en una isla, lo que más van a llevar puesto es un bañador, o como es el caso de Adara Molinero, sus mejores bikinis. Eso sí, estos tienen que ser cómodos para poder enfrentarse a las pruebas que el programa les tiene preparados. La influencer ha mostrado a través de sus redes sociales cuáles han sido los elegidos. Entre ellos encontramos algunos con colores granate o berenjena o tirando a tonos más rojizos y de diferentes formas: palabra de honor, brasileño, bandeau, espalda abierta.

Pero además no podían faltar aquellos con tonos más metalizados o con algún tipo de estampado: “Estos son los bikinis que me voy a llevar, he elegido esta marca porque a parte de ser súper bonitos, son hechos a mano y sostenibles ¿Cuál es vuestro favorito?”, así de contenta lucía en su Instagram ante todos sus seguidores.

A parte de los bikinis, Adara Molinero se ha estado preparando para poder aguantar físicamente, lo ha hecho gracias a una entrenadora personal. Además de ir a clases de natación y tratar de engordar algún kilo más, para “tener reservas” de cara al concurso. Pues todos sabemos que los concursantes pasan mucha hambre e incluso en ocasiones tienen que abandonar el concurso por problemas de salud, por ello es tan importante que vayan muy bien preparados.