Adara Molinero confiesa el motivo real por el que se distanció de Asraf Beno

El pasado domingo 2 de julio se emitió el debate final de Supervivientes 2023. Los concursantes han acudido a plató por última vez para intentar atar los últimos cabos en lo referente al concurso y pasar página. Sin embargo, Adara Molinero y Asraf Beno volvieron a chocar en un conflicto que parece irresoluble.

Durante la final, el modelo se vio obligado a abandonar el plató ante un comentario de la de Alcobendas que no le sentó nada bien. Al ser preguntada por el superviviente más ‘pesado’, no dudó en señalar al que durante algún tiempo fue su amigo. Ayer la madrileña decidía quitar algo de peso a ese comentario. “No lo dije en ese tono, es como… A ver cómo me explico, se exageró un poco. Bueno, lo exageró él un poco”, ha comenzado diciendo. “Es como cuando hablas con un amigo y le llamadas ‘pesado’, me refería más a intenso que a pesado”, ha terminado matizando.

Adara acusa a Asraf de hacer un doble juego y este la llama mentirosa 💥 🏝 #SVDebateFinal

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/ESAH2cqzbw — Supervivientes (@Supervivientes) July 2, 2023

Asraf Beno, que también estaba allí presente, aprovechó ese momento para explicar su abrupta salida. “No me lo esperaba y no exagero, Adara. Hice lo que sentía y no me lo esperaba, no me gustó y salí porque me quedé en shock”, ha aclarado. “No es que me parezca grave solo que no me lo esperaba, flipé. Dije ‘uy qué raro’, porque yo nunca he dicho nada de ella”, ha añadido. “Sí, has dicho otras cosas”, le respondía Adara Molinero dejando patente la brecha que los separa.

Para los espectadores, el fin de la amistad de los concursantes fue algo inesperado y en la noche de ayer la madrileña explicó por qué se alejó del novio de Isa Pantoja. “Fue un cúmulo, por detrás había un trato bueno y por delante me ponía en un compromiso continuo, me tiraba de la cuerda, lo de los cangrejos fue solo la gota que colmó el vaso…”, revelaba la concursante. “No podía mirar a otro lado con todo lo que estaba pasando, me habrá perjudicado, pero iba acorde con mis valores. Si hubiese 24 horas sería la leche porque se habría entendido a la perfección su doble juego. Por detrás te trata bien y por delante te pone en compromiso”, ha desvelado por fin.

Además, ha nombrado cierto episodio en el que Asraf Beno le habría tirado unas almendras a la cara como otro detonante del fin definitivo de su amistad. “Estás siendo muy mentirosa”, contestó el cuarto finalista a Adara. Acto seguido, volvía a amenazar con abandonar el plató de Supervivientes 2023 por la presión que estaba sintiendo. Después de lo sucedido durante el debate, queda muy claro que la relación entre los dos concursantes está completamente rota.