Celebrities Aarón Díaz preocupa a sus seguidores tras su reaparición: su aspecto les ha dejado en shock

Durante las últimas horas el nombre de Aarón Díaz se ha convertido en tendencia en redes sociales. El actor es conocido por el público por haber formado parte de proyectos de gran repercusión como Teresa, Lola, érase una vez y Clase 406. Sin embargo, en los últimos años se ha mantenido un poco alejado de las cámaras.

El artista ha estado centrado al 100% en la familia que ha formado junto a Natalia Díaz y en sus proyectos personales. Por ello, el haber aparecido en video de Tik Tok no ha dejado indiferente a nadie. Eso sí, lo que ha desatado la locura entre los usuarios ha sido el cambio físico que ha experimentado el galán de las telenovelas.

El tiempo pasa y la edad no perdona, ni siquiera a la mayor celebridad. A sus 41 años el artista ha dejado claro que ya no es el joven que comenzó a dar sus primeros pasos en la industria televisiva, allá por el 2002. Ahora no solo es padre de familia, sino que también ha experimentado la madurez propia de su edad.

Sin embargo, los usuarios en redes sociales no han aceptado demasiado bien el cambio del actor. «Aarón se convirtió en Alfonso Zayas», «El verdadero ‘estoy cansado jefe’», «Tuve que verlo y verlo para saber que era Aaron Díaz», «El Ruli envejeció mejor» o «Don Ramón que le pasooooo», son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Este cambio físico del actor ha sido presenciado gracias a la publicación de un video de SomoselcambioMex. En el audiovisual aparece Aarón Díaz respondiendo a las preguntas del clásico juego de Ping Pong. Asimismo, cabe señalar que los usuarios también han criticado bastante las respuestas dadas por el artista a la reportera.