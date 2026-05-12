Pazo Casanova presenta ‘Señora de Bien’, la Treixadura del Ribeiro que rompe etiquetas

Pazo Casanova presenta “Señora de Bien”, un nuevo vino blanco de la D.O. Ribeiro elaborado con uva Treixadura, con el que la bodega impulsa esta variedad hacia una forma de consumo más abierta, cercana y sin complejos.

Con esta propuesta, la bodega apuesta por un vino fresco y versátil, concebido para el consumo por copa y para momentos informales, recuperando incluso formas tradicionales como el uso de tazas o cuncas y reivindicando una manera de disfrutar del vino más espontánea y cotidiana. La Treixadura, se consolida como una de las variedades blancas de referencia en Galicia, y en la evolución del Ribeiro como origen de vinos de calidad, cada vez más presentes en el consumo actual.

“Señora de Bien” introduce una mirada contemporánea sobre el propio concepto: ser de bien no va de clase, va de actitud. Una invitación a disfrutar del vino sin normas rígidas, desde la cercanía y el placer, alejándose de códigos excesivamente formales.

El proyecto se completa con una identidad visual actual y diferencial, pensada para destacar en el punto de venta y conectar con nuevos consumidores sin perder el vínculo con el origen y la tradición vitivinícola del Ribeiro.

Elaborado en Pazo Casanova, bodega histórica del Ribeiro con orígenes en el siglo XVIII, que combina tradición y técnicas modernas para poner en valor las variedades autóctonas, “Señora de Bien” se posiciona como una nueva forma de entender el Ribeiro: más abierta, más actual y alineada con una forma de disfrutar el vino sin etiquetas y con actitud.