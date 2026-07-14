Mica se afianza como la cervecera que renunció al alcohol con dos grandes aliados

Cerveza Mica inicia una nueva etapa con la cerveza sin alcohol como eje de su proyecto y reafirma una trayectoria construida desde una convicción poco habitual dentro del sector. La compañía burgalesa afronta esta fase acompañada por dos aliados clave: Pascual y Atresmedia.

En el caso de Pascual, su respaldo se sostiene en una relación mantenida en el tiempo, a través de Pascual Innoventures, que es su principal accionista tras su fundador y CEO, Juan Cereijo. Con Atresmedia, por su parte, Mica sella una alianza de corte estratégico.

Esta nueva etapa refuerza el recorrido de Mica y consolida un propósito sostenido en el tiempo: seguir elaborando cerveza con exigencia, diversidad de estilos y un catálogo de referencias sin alcohol, sin gluten y bajas en calorías.

Renunciar al alcohol para hacer cerveza

La apuesta de Mica conecta con una realidad social cada vez más visible. Según datos de Circana, el consumo de cerveza sin alcohol representa ya el 14% del mercado cervecero español, con previsiones de crecimiento sostenido. Los hábitos de consumo evolucionan, especialmente entre las generaciones jóvenes.

Fundada por Juan Cereijo en Fuentenebro (Burgos) en 2014, Mica se ha construido sobre una convicción poco habitual. Primero, apostó por elaborar cerveza en una comarca de tradición vitivinícola como la Ribera del Duero; después, decidió situar la cerveza sin alcohol como centro de su propuesta. Actualmente, articula un catálogo con tres estilos principales: Amber Ale (tostada), IPA y Lager Pilsen (rubia).

Esta trayectoria ha permitido a Mica fortalecer su presencia en grandes superficies de escala nacional como El Corte Inglés, Alcampo y Carrefour, así como Sánchez Romero y Club Gourmet. Además, cuenta con medio centenar de reconocimientos internacionales a los que se suma la medalla de oro lograda por Mica Tostada este 2026 en el European Beer Challenge, convirtiéndose en la mejor cerveza sin alcohol del mundo y en la única marca española premiada en el certamen. Con su modelo de negocio, también ha recibido el Premio Surcos a la mejor pyme.

Dos aliados para una nueva etapa

La relación entre Mica y Pascual se remonta a 2019, cuando ambas compañías sellaron un acuerdo para la distribución nacional de la cerveza a través de la red comercial del grupo. En 2023, el brazo de corporate venturing, Pascual Innoventures, reforzó ese vínculo al entrar en el capital de Mica para impulsar iniciativas de I+D clave en el desarrollo de la identidad de la cervecera.

Por su parte, la colaboración con Atresmedia aporta visibilidad a la marca en una etapa clave para su desarrollo.

«Durante mucho tiempo se ha entendido la cerveza sin alcohol como una renuncia. Nosotros creemos exactamente lo contrario: puede ser una gran oportunidad. Apostamos por la cerveza, por una categoría que no renuncia al sabor, que es sinónimo de innovación y que es social, dialogando activamente con nuestros consumidores y ofreciendo una gama sin alcohol, sin gluten y baja en calorías. Estas alianzas demuestran que cada vez más personas y compañías comparten nuestra visión», señala Juan Cereijo.

Con este nuevo impulso, Mica abre una etapa de consolidación y se mantiene fiel a la idea que ha guiado su desarrollo: demostrar que renunciar al alcohol no significa renunciar a la cerveza.