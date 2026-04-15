Basqueland Brewing hace historia al ser coronada «Mejor Cervecera del Año» por cuarta vez en el Barcelona Beer Challenge 2026 

Basqueland Brewing ha vuelto a ascender a la cima del panorama cervecero europeo al ser nombrada Mejor Cervecera del Año en la 11ª edición del Barcelona Beer Challenge (BBC) 2026.

Basqueland se alzó con el máximo reconocimiento tras conquistar un total de ocho medallas en una amplísima variedad de estilos:

· ORO: Zugarramurdi (Barrel-Aged Imperial Stout)

· ORO: Max Drift (Oat Cream IPA)

· ORO: Kokonesia (Pastry Imperial Stout)

· ORO: HERO Sin Alcohol (West Coast IPA)

· PLATA: Omako Basoa (Imperial Stout)

· PLATA: Jolly Good (English Porter)

· PLATA: Fugu (Japanese Rice Lager)

· BRONCE: Pink Flamingo (Fruit Sour)

Esta distinción histórica supone el cuarto título para Basqueland en solo seis años (2021, 2022, 2024 y 2026). El galardón fue anunciado durante la prestigiosa ceremonia de entrega de premios celebrada en la Fira de Barcelona Montjuïc, en el marco del Barcelona Beer Festival y la convención InnBrew.

Un legado internacional en crecimiento

«Hacer historia en el Barcelona Beer Challenge por cuarta vez es un honor inmenso, especialmente en un año tan competitivo y tecnológicamente exigente», han declarado desde Basqueland Brewing. «Este premio confirma que nuestra apuesta por la diversidad —desde nuestras complejas stouts envejecidas en barrica hasta nuestras pioneras IPAs sin alcohol— cumple con los estándares internacionales más exigentes».

La competición de 2026 contó con la participación de cerca de 200 cerveceras de 16 países, con más de 1.000 cervezas inscritas. El rendimiento constante de Basqueland consolida su reputación como líder indiscutible en la «edad de oro» de la cerveza artesana vasca.

Con sede en Hernani, Basqueland Brewing nació con la misión de elaborar cerveza artesana de clase mundial en el País Vasco. Conocida por su filosofía «fiel al estilo» y su innovación constante, Basqueland, que cuenta con el apoyo de Corporación Hijos de Rivera desde 2025, se ha convertido en una de las cerveceras más premiadas de Europa, desafiando continuamente los límites del sabor y la calidad.

El Barcelona Beer Challenge es la competición cervecera internacional de referencia en el sur de Europa. Creado en 2016, su objetivo es promover la excelencia y ofrecer a los consumidores una certificación de calidad de alto nivel. La 11ª edición (2026) ha contado con un jurado global y tecnología de análisis sensorial de vanguardia.