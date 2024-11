Un 2024 de éxitos para los vinos hechos a mano

Tras un 2024 lleno de logros internacionales, Bodegas Valduero, considerada una de las mejores de España, ha creado un espacio digital diferente, donde poder encontrar sus vinos más afamados, que han sido reconocidos en Europa y Estados Unidos entre los mejores del mundo.

Los vinos hechos a mano de esta bodega han recogido distinguidas menciones en 2024:

Valduero UNACEPA PREMIUM 2010 ha sido catado por coleccionistas europeos y puntuado con 99 sobre 100. Dos reconocidos Master of wine europeos corroboraron dicha puntuación incluyendo también la añada 2011, como una botella única con un potencial y una delicada elegancia que le hacen merecer 99 puntos sobre 100 Decanter.

Valduero 12 AÑOS, ya fue nombrado por la revista Fine en 2021, como segundo, entre los 7 mejores vinos del mundo, tras chateau Haut Brian. Este año ha sido nombrado entre los 15 BEST OF THE BEST, en la revista Robb Report, icono del lujo estadounidense. Un vino que obtuvo, además, 99 puntos sobre 100 en Wine Enthusiast (USA).

Valduero Gran Reserva 2 RACIMOS 2015, el más joven de sus grandes reservas ha obtenido 98 puntos sobre 100 en Wine Enthusiast (USA).

Valduero Reserva 2 Cotas 2017, uno de sus más emblemáticos reservas, ha conseguido 96 puntos sobre 100 en Wine Enthusiast (USA)

Cuatro vinos que son la imagen de la apuesta de Valduero por la elaboración artesana y por la viticultura totalmente respetuosa con el medio ambiente.

Valduero.com, un espacio artesanal en un mundo digital

Valduero ha creado un espacio digital donde comercializar sus vinos más exitosos: Valduero.com nace como un espacio digital exclusivo en el que comprar se convierte en una experiencia diferente.

El cliente avezado, o no, en el uso de tecnologías, cuenta con la posibilidad de tener un anfitrión de la bodega para aconsejarle en su compra. Y si lo desea, con la atención telefónica a su pedido. El reparto está garantizado con fecha de entrega en 78 horas.

«Encontrar estos vinos, que nunca han sido tocados por máquina alguna, es toda una experiencia que va desde encontrar la copa adecuada para el vino adecuado, hasta el proceso artesano de elaboración», explica Yolanda García Viadero, bodeguera y alma de la bodega, y que ha elegido personalmente una copa para cada uno de sus vinos, que cuentan además con información sobre sus elaboraciones artesanas, pensada para ser entendida.

Valduero.com es un espacio para sentir que el vino es cultura. Comprando una gran botella de vino, participamos de la experiencia de abrir una botella de vino, considerándola una pequeña obra de arte que deleita nuestros sentidos y nos traslada a una tierra única, el viñedo de valduero una oda a la sostenibilidad y al respeto a la tierra.