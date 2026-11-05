García-Castellón, María Tardón y Rafael Catalá: el cartel que convierte Marbella en la capital del Derecho

El ex ministro de Justicia Rafael Catalá, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón y el magistrado jubilado Manuel García-Castellón encabezan el cartel de las III Jornadas Jurídicas de OKDIARIO. El foro reunirá en Marbella a la élite del Derecho español los próximos 12 y 13 de noviembre de 2026 para debatir sobre independencia judicial, politización, notariado y Derecho concursal.

El encuentro se celebrará en el Hotel ME Marbella, en la calle Mario Vargas Llosa, en Nueva Andalucía. La primera jornada se desarrollará el jueves por la tarde y la segunda, el viernes por la mañana.

La entrada será libre hasta completar aforo y el evento está abierto a empresas patrocinadoras.

Al cartel se suman, entre otros, los magistrados del Tribunal Supremo Wenceslao Olea y Celso Rodríguez Padrón, el juez en excedencia Javier Gómez Bermúdez y el comisario principal de la Policía Nacional Enrique Barón.

La mesa más esperada será la de «Independencia judicial y politización», que el viernes reunirá a cuatro jueces que han estado en el centro de la actualidad reciente: David Maman, María Tardón, Manuel García-Castellón y Wenceslao Olea.

El jueves, el ex ministro Rafael Catalá pronunciará la conferencia magistral que abrirá los debates, tras la inauguración a cargo del vicedirector de OKDIARIO, Luis Balcarce.

Una de las intervenciones más singulares será la de Enrique Barón, ex comisario general de Información, que impartirá la conferencia «La lucha contra ETA». Se trata de una apuesta de la organización por abrirse a perspectivas no estrictamente judiciales.

La segunda jornada incluirá, además, un acto de homenaje a la abogacía ceutí. El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, será el encargado de la clausura editorial.

Programa Jornadas Jurídicas

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE

15:30h · Llegada de invitados

16:00h · Inauguración del acto a cargo de D. Luis Balcarce, vicedirector de OKDIARIO

16:10h · Conferencia magistral a cargo de D. Rafael Catalá, ex ministro de Justicia

16:40h · Mesa redonda: «El futuro de la Abogacía: de la IA a la exposición en medios»

D. Alfredo Arrién, director jurídico de Paredes & Asociados

D. Jorge Carrera, ex juez de enlace de España en Estados Unidos, abogado y experto en IA

D.ª Marina Fernández, abogada de familia y fundadora de Comunicadores Jurídicos

Modera: D. Fernán González, jefe de Investigación y Tribunales de OKDIARIO

17:30h · Conferencia magistral: «La lucha contra ETA», a cargo de D. Enrique Barón, comisario principal Policía Nacional y ex comisario general de Información

18:00h · Clausura del acto a cargo de D. Juan Antonio Aguado Peñas, secretario general de Desregulación de la Junta de Andalucía

18:15h · Cierre de la jornada

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE

09:00h · Llegada de invitados

09:30h · Inauguración del acto a cargo de D. Luis Balcarce, vicedirector de OKDIARIO

10:00h · Mesa redonda: «Independencia judicial y politización»

D. David Maman, juez de violencia contra la mujer

D.ª María Tardón, juez de la Audiencia Nacional

D. Manuel García-Castellón, juez jubilado de la Audiencia Nacional

D. Wenceslao Olea, juez del Tribunal Supremo y ex vocal de CGPJ

Modera: D.ª Irene Tabera, periodista de Investigación y Tribunales en OKDIARIO

10:50h · Mesa redonda: «La función del notariado»

D.ª Carmen Boulet Alonso, delegada económica del Consejo General del Notariado

D. Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo del Consejo General del Notariado

D. Luis Mayorga, notario y decano del Colegio de Notarios de Castilla-La Mancha

Modera: D. Fernán González, jefe de Investigación y Tribunales de OKDIARIO

11:40h · Pausa café

11:55h · Mesa redonda: «El equilibrio de poderes en la Justicia: Del tribunal de instancia al Tribunal Constitucional»

D. Celso Rodríguez Padrón, juez del Supremo y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

D. Javier Gómez Bermúdez, juez en excedencia de la Audiencia Nacional y abogado

D. Luis Ángel Garrido Bengoechea, juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Modera: D.ª Irene Tabera, periodista de Investigación y Tribunales en OKDIARIO

12:45h · Mesa redonda: «Nuevos desafíos en las reestructuraciones y el Derecho concursal»

D. Armando Betancor, Of Counsel de Kepler-Karst

D.ª Ana Burgos de María, directora general de Valoralia

D. Daniel Gómez de Arriba, socio del área de Reestructuraciones e Insolvencia de Martínez-Echevarría

Modera: D. Andrés Sánchez Magro, juez de lo mercantil

13:35h · Acto de homenaje a la abogacía ceutí

13:45h · Clausura editorial a cargo de D. Eduardo Inda, director de OKDIARIO

14:00h · Cierre final de la jornada

*Programa pendiente de confirmación

Antecedentes Jornadas OKDIARIO

Las Jornadas Jurídicas de OKDIARIO han recorrido un camino notable en poco tiempo. La primera edición se celebró en enero de 2025 en el Hotel Don Pepe Gran Meliá, un evento sin precedentes con las figuras más destacadas del panorama judicial español.

García-Castellón no es un recién llegado a este foro. En aquella primera cita ya impartió la conferencia «La Audiencia Nacional y la defensa de la Democracia».

Le acompañaron el fiscal del Tribunal Supremo del caso de lprocés Javier Zaragoza y los magistrados de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y Enrique López. La Ley de Amnistía, el nuevo Consejo General del Poder Judicial y la digitalización de la justicia marcaron los debates.

La organización resumió aquel estreno con un lema: «El futuro del derecho se escribe aquí».

La segunda edición tuvo lugar en noviembre de 2025 en el Hotel Don Carlos. Por su estrado pasaron el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Fidel Cadena y el ex fiscal general del Estado Eligio Hernández, además de vocales y ex vocales del CGPJ.

Aquella convocatoria dedicó una mesa a «La situación de la Fiscalía» justo el día en que se conoció la condena a Álvaro García Ortiz. El debate llegó precedido de la advertencia del CGPJ de que resulta «imperativo reforzar la independencia de los fiscales si van a instruir causas».

La tercera edición ha recogido ese testigo. La independencia judicial vuelve a ocupar el centro del programa, ahora vinculada de forma expresa a la politización, en un contexto en el que cada semana se dicta una sentencia o un auto que cambia titulares.

La novedad de este año ha sido la incorporación de ámbitos menos transitados, como la notaría, los grandes despachos, la información policial y el Derecho concursal. El foro ha ampliado así su radio de acción más allá de los tribunales penales.

Con tres ediciones en menos de dos años, las jornadas se han consolidado como un auténtico cónclave del pensamiento jurídico, donde jueces, fiscales y abogados contrastan argumentos sobre los asuntos que después llegan a las salas de vistas.

Durante dos días, la Costa del Sol cambiará la arena por el estrado. Y por una vez, serán los jueces quienes tomen la palabra sin necesidad de dictar sentencia.