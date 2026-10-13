Vivas agradece el «aliento» de los Reyes ante la invasión: «Estamos heridos pero seguimos en pie»

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha agradecido este martes al Rey Felipe VI y a la Reina Letizia su visita a la ciudad autónoma dos meses y medio después de la invasión de inmigrantes marroquíes. El dirigente del Partido Popular ha querido destacar el «aliento» y la «confianza» que les ha brindado la Casa Real, y avisa que, si bien Ceuta vive «el peor momento de su historia reciente», el pueblo «está herido» pero «sigue en pie».

Vivas ha subrayado la magnitud del recibimiento a Sus Majestades en los alrededores de la Plaza de África, que se han abarrotado para agradecer su presencia a Felipe VI y Letizia. «Tengo difícil poder igualar a la manifestación que el pueblo de Ceuta ha tenido esta mañana en la Plaza de África, mostrando el cariño, la admiración a nuestros Reyes, pero es mi obligación intentarlo», ha dicho el presidente Ceutí, quien, parafraseando a Joan Manuel Serrat, añade que «hoy es un gran día» por la visita del monarca.

«Don Felipe VI y Doña Letizia, muchas gracias por venir a generar confianza donde más se necesita, confianza para alumbrar la salida del túnel en el que nos encontramos desde hace dos meses y medio», ha trasladado a los Reyes. «Ceuta es ante todo España en esta otra orilla del estrecho que nos une», ha añadido.

Si bien había quedado claro minutos atrás, Vivas ha reflejado que los ceutíes le tienen a los Reyes, «como el resto de españoles, cariño y admiración, por la manera que ejercen las funciones que la Constitución les atribuye», pero también por «su cercanía, su humanidad e implicación» y, en definitiva, «por su sentido del deber y por su amor a España».

Juan Jesús Vivas ha reflejado el sentir de la población ceutí. «Vivimos el momento más difícil en nuestra historia reciente. Cerca de 100.000 personas fueron utilizadas para vulnerar nuestra frontera y nuestra integridad territorial», ha manifestado, sobre una invasión «para poner en riesgo la línea de flotación de nuestra ciudad». Además, ha indicado que Ceuta se encuentra «desestabilizada en todos los ámbitos» y «los derechos de los ceutíes sensiblemente perjudicados».

Una olla a presión

«Ceuta no es la que era, hemos tenido que cambiar nuestros hábitos, perdido seguridad y tranquilidad. A esto se une la ruina económica, la inquietud de que pueda volver a ocurrir. Una olla a presión que en cualquier momento puede estallar», ha dicho Vivas, que completa afirmando que «Ceuta está herida pero sigue en pie, porque un caballa nunca se rinde, cueste lo que cueste, hasta el último aliento».

En el tramo final de su discurso, Vivas ha pedido «la vuelta a la normalidad mediante la única vía posible, el retorno a Marruecos» de los alrededor de 20.000 invasores que aún continúan en las calles de Ceuta. El presidente ha agradecido a militares, policías y otros servicios públicos por «dar lo mejor de sí en circunstancias extremas» y ha finalizado asegurando que «es un honor» entregar al jefe del Estado la llave de la ciudad autónoma.