La UCO entra de nuevo en la Diputación de Badajoz en busca de información del hermano de Sánchez

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se ha presentado este martes en la sede de la Diputación de Badajoz por tercera vez para requerir información relacionada con David Sánchez (conocido como David Azagra), hermano de Pedro Sánchez. La unidad de la Benemérita ha acudido de nuevo a la Diputación por las supuestas irregularidades en la contratación del hermano de Sánchez en este organismo provincial, con el que tiene vinculación laboral desde 2017.

David Sánchez (o David Azagra) presta servicios a la Diputación de Badajoz -presidida por el secretario general del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo- como coordinador de los conservatorios pacenses, como director de la orquesta municipal y como jefe del proyecto Ópera Joven. Por todo ello, el músico recibe una retribución salarial de 55.000 euros anuales, aunque habría «cobrado sin trabajar», según la denuncia de Manos Limpias.

La denuncia del sindicato, la misma por la que se inició la causa judicial sobre el hermano de Sánchez, argumenta que éste no está autorizado a teletrabajar y, por tanto, estaría cobrando un sueldo público «sin ir a trabajar», ya que no ha fichado, según Manos Limpias. La Diputación ha justificado esa falta de fichajes con que Azagra «desempeña un puesto de alta dirección» que no precisa de control horario, como recoge la documentación remitida a la juez instructora.

Manos Limpias también acusa en su denuncia al hermano de Sánchez de vivir en Elvas (Portugal) en un palacete, con el propósito de «pagar menos impuestos» -al vivir fuera no paga IRPF-, aunque Hacienda descartó que hubiese incurrido en un delito fiscal. Por su parte, la comisión de investigación que se convocó en la Diputación de Badajoz confirmó que David Sánchez tributa como no residente en España.

La magistrada Beatriz Biedma ha ordenado este martes a los agentes de la UCO que acudan de nuevo a la sede de la Diputación de Badajoz. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital pacense es la instructora de la causa, e investiga al hermano de Sánchez, por el delito de malversación, un delito continuado contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias y prevaricación.

La primera vez que la UCO se presentó en la Diputación de Badajoz por este asunto se llevó centenares de correos electrónicos de las cuentas de varios de los empleados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. En la segunda ocasión, requirió más correos electrónicos, ya que un error informático impidió su volcado.

Precisamente este martes, la Audiencia Provincial de Badajoz estudiará la petición de varios afectados por la orden judicial de dejar los correos electrónicos fuera de la causa.