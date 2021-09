La prensa internacional se ha sorprendido de las palabras de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que ha asegurado que ha utilizado como reclamo turístico la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, a la que ha calificado como un «espectáculo maravilloso». The Guardian, por ejemplo, ha señalado: «Ministra, eso es inapropiado» en un mensaje en redes sociales que enlazaba con la última hora sobre la situación en La Palma.

Las palabras de Maroto han provocado una reacción negativa en la sociedad española y en toda la clase política, que ha criticado la frivolidad de la ministra al utilizar la erupción como un reclamo turístico, cuando las consecuencias para la población de La Palma están siendo devastadoras y el peligro todavía no ha pasado en la isla.

En su artículo, el rotativo inglés asegura que Maroto ha sido «ridiculizada» por sus palabras y por la «insensibilidad» con la situación que están viviendo los palmeros, que ve cómo las coladas de lava se llevan por delante sus viviendas y cultivos.

Minister, this is inappropriate!: Spanish politician sparks row after volcano tourism remarks https://t.co/q5MT3sYUqT

— The Guardian (@guardian) September 20, 2021

«Desde Turespaña y desde las embajadas vamos a dar toda la información para que la isla se convierta en un reclamo para los turistas que quieran ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza con prudencia, porque ahora mismo lo que nos preocupa es la seguridad de ciudadanos y turistas», ha afirmado Maroto en una entrevista en Canal Sur Radio.

The Guardian recoge las críticas que ha recibido Reyes Maroto por tratar de forma «insensible» la situación y calificar la erupción como una «atracción» para atraer el turismo a la isla de La Palma. El diario británico recalca las declaraciones de la ministra que han sido criticadas por todos los partidos políticos. Incluso Pedro Sánchez ha tenido que lanzar un discurso opuesto al de su ministra, sin descalificarla, para evitar más críticas contra el Ejecutivo.