«La obsesión del presidente nacional es ganar espacio por el centro y por el centroizquierda, es decir, confirmar en las urnas que se le puede arrebatar a Pedro Sánchez al menos un 7% de los votos de las últimas PSOE elecciones», subraya una destacada dirigente popular para justificar el fichaje de dos sorayistas de primera hora, el ex alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y el ex portavoz parlamentario vasco, Borja Sémper.

No son los únicos tocados por el jefe del Partido Popular. Fátima Báñez, ministra de Empleo durante los gobiernos de Mariano Rajoy, madre de la reforma laboral, y uno de los referentes femeninos en el centroderecha en España, ha preferido mantenerse oficialmente como presidenta de la Fundación CEOE al entender que los tiempos no pueden superponerse. La onubense fue la portavoz de la candidatura de la ex vicepresidenta Saénz de Santamaría durante aquellas malhadadas elecciones primarias tras la caída de Rajoy en el verano del 2018.

Otro de los nombres que ha circulado con fuerza en los ambientes populares descontando su regreso al primer plano de la política activa es el del alavés Alfonso Alonso, ex portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados y ex ministro de Sanidad. Al parecer y, por ahora, Alonso prefiere quedarse en el lobby creado por el ex ministro zapaterista José (Pepiño) Blanco y que responde por el nombre de Acento. El ex alcalde de Vitoria (1999/2003) y presidente de los populares vascos durante nueve años.

De la Serna

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, fue alcalde de la capital cántabra durante nueve años. Gracias al apoyo de Soraya Saénz de Santamaría ante Rajoy, es cooptado como ministro de Fomento desde el 2016 hasta el 2018, fecha en la que triunfa la moción de censura de Sánchez que liquida al PP en el gobierno. Mucho se especuló con su candidatura a la presidencia del Partido Popular, pero, finalmente, dejó esa responsabilidad a su jefa de filas, derrotada en aquel desgarrador Congreso Extraordinario que dejó al partido en su suelo electoral histórico.

De la Serna se incorporó rápidamente a la empresa privada, Seeliger y Conde y NEC, y también como asesor externo del Banco Interamericano de Desarrollo. Con vitola de gestor, Núñez Feijóo le ofrece hace escasos días oficiar como coordinador del Programa de cara a las elecciones municipales y autonómicas (extensible si hay éxito al programa para las legislativas). El bilbaíno, afincado políticamente en Cantabria, se presenta con gran entusiasmo ante el público mediante con este tuit: «Un punto y aparte nunca es un punto final. Es un honor servir a mi país coordinando el programa marco del PP para las transcendentales elecciones de mayo. Gracias Núñez Feijóo por la confianza».

El caso de Sémper

El pasado lunes, en medio de un inentendible secreteo, fue presentado personalmente por el presidente nacional a su nuevo portavoz para la transcendental campaña, el guipuzcoano Borja Sémper. Cuando se percató de que el presidente electo Pablo Casado no contaba con él y que se disponía a hacer una enmienda a la totalidad a la estrategia seguida por el partido en el País Vasco, decidió ganarse la vida en el sector privado, incorporándose a la consultora EY como responsable de Relaciones Institucionales.

Tipo simpático y con buena imagen, especialmente entre los sectores mediáticos de la izquierda, Sémper nunca abandonó su presencia en medios. A este respecto, en la formación de centroderecha se recuerda la gran bronca que mantuvo con la entonces portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, a propósito de unas declaraciones de ésta, entendiendo que el Partido Popular vasco había sido «demasiado condescendiente con el nacionalismo».

Su regreso político se argumenta «porque es el momento de cambiarlo todo; la radicalidad no tiene eco en la ciudadanía. El momento que atraviesa España requiere un proyecto amplio y sin etiquetas…». Antes, Núñez Feijóo lo presenta, con gran entusiasmo, como persona que no dará «más ruido a la política nacional que contribuirá a introducir moderación y centralidad…».

Contra Vox y con Vox

En medios de la dirección nacional de Génova 13 se cree que la reincorporación de tan distinguidos sorayistas no serán los últimos. Contando, además, con la próxima incorporación de figuras provenientes del extinto Ciudadanos. La inquietud en esos medios es si la estrategia definida por el recientemente llegado liderazgo de Feijóo de abrazar un nítido ‘centro’ perjudicará un futuro entendimiento con el partido de Santiago Abascal.

En este sentido, hay creencia generalizada entre los cuadros populares que para desalojar a Sánchez será necesaria la futura colaboración de Vox. A De la Serna no se le conocen declaraciones o toma de posición respecto a Vox. Sí, en cambio, al nuevo portavoz del partido para las elecciones del 28 de mayo. En política, se hace verdad el viejo adagio: en política nunca digas nunca jamás, ni este cura no es mi padre.