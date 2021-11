Los socios del Gobierno de Pedro Sánchez critican que la derogación de la reforma laboral que pretende llevar a cabo PSOE y Podemos no devuelva los 45 días de indemnización por despido improcedente. Con la regulación actual, tras la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, a los trabajadores les corresponde 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente. Los socios de Sánchez piden que se vuelva a los 45 días por año cotizado.

Así se lo han exigido Más País y ERC, dos de las formaciones clave para el Ejecutivo a la hora de sacar adelante iniciativas en el Congreso de los Diputados. El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha criticado que el Gobierno de Sánchez no incluya esta modificación. «No entiendo que quede fuera de las carpetas del Gobierno», ha advertido este miércoles en una entrevista a Onda Cero.

Errejón asegura que se debería «revertir» los cambios de la reforma laboral y volver a la legislación anterior. A su juicio, la reforma del 2012 aprobada por el Ejecutivo de Rajoy no fue «una buena idea» porque la reducción de la indemnización a los empleados «ha aumentado las posibilidades de despido».

Sobre la «derogación» de la reforma laboral del PP, el líder de Mas País ha señalado que «la está esperando» pero que, «hasta que no la vea», no cree que el Gobierno de Pedro Sánchez la lleve adelante. «Yo me he acostumbrado a juzgar a este Gobierno más por lo que hace que por lo que dice», ha recalcado.

Íñigo Errejón ha afirmado que el Ejecutivo del PSOE con Podemos da «señales contradictorias» sobre esta derogación de la reforma laboral y ha pedido al Gobierno «despejar las dudas» en cuanto a los términos de la modificación de la ley.

ERC también lo pide

Por su parte, ERC ha trasladado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, su propuesta para recuperar la indemnización por despido de 45 días por año trabajado en caso de despido improcedente, previa a la reforma laboral de 2012.

La formación separatista considera «positivo» que PSOE y Podemos hayan acordado «derogar» la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy debido a que esto era también una demanda de ERC, según han asegurado fuentes de ERC.

Pero el partido liderado por el indultado Oriol Junqueras considera insuficiente esta «derogación» y pide que se incluyan otras cuestiones como la indemnización por despide que regía antes de la reforma de 2012. A Yolanda Díaz también le han trasladado la implantación de la autorización administrativa obligatoria para cuando se plantee un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) o un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

La formación separatista se encuentra en negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez después de que la semana pasada optase por no presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. De esta forma, ERC facilitaría la aprobación de las cuentas públicas en el Congreso.