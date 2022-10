La socialista Trujillo creará un lobby pro-marroquí siguiendo las «orientaciones de Mohamed VI»

La ex ministra española María Antonia Trujillo, que la pasada semana defendió que Ceuta y Melilla debían ser entregadas a Marruecos, vuelve a la carga. La que fuera titular de Vivienda con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en una entrevista con un medio marroquí, ha anunciado un nuevo proyecto personal: una fundación hispano-marroquí para fortalecer «las relaciones bilaterales» entre ambos países. Un lobby en toda regla que seguirá, confiesa, las «orientaciones de Mohamed VI».

Así lo asegura en la segunda parte de una entrevista concedida al medio digital marroquí Rue20, publicada este domingo, en la que asegura que «lanzaremos una fundación marroquí con la que pretendo seguir trabajando en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre España y Marruecos siguiendo las orientaciones de su Majestad el Rey Mohamed VI en el Discurso dirigido a la Nación con motivo de la Revolución del Rey y del Pueblo el pasado mes de agosto».

Según explica,»nuestra misión será contribuir a fortalecer los lazos que unen a la comunidad marroquí residente en el exterior con su país y trabajar al servicio de los intereses generales. Hay cinco millones de marroquíes en el exterior, además de cientos de miles de judíos marroquíes, y ese capital humano de talento y competencias debe necesariamente implicarse en el modelo de desarrollo de Marruecos en todos los ámbitos: científico, económico, político, cultural, educativo, deportivo, etc».

Trujillo, que reiteró hace una semana su apoyo a la soberanía marroquí sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Sobre sus palabras acerca de este asunto, Trujillo se muestra despreocupada. «En este tema me he expresado con libertad, en un contexto académico, como jurista, concretamente como constitucionalista. De mis palabras sólo espero un debate científico y no político ni periodístico. No juego en esa división. Por tanto, no me importa la tempestad mediática sino el rigor académico e intelectual que no ha cuestionado mi posición, ni en Marruecos ni en España», indica en la entrevista.

Sáhara

Preguntada si España debería abrir colegios e institutos Cervantes en el Sáhara Occidental, Trujillo afirma que «ahora se necesita un acercamiento de España a la región del Sáhara y olvidar esos límites que nos imponía Madrid sin argumentos».

«Todavía quedan rémoras en los documentos administrativos donde aparece Sáhara Occidental, en los mapas, con esa odiosa raya (en referencia a la línea fronteriza) que tantos conflictos han suscitado», asegura.