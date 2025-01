El PSOE ha pedido en Davos (Suiza) este miércoles la prohibición del anonimato en las redes, mientras que tiene a sueldo a una persona que, sin revelar su identidad, se encarga de gestionar una cuenta en X, antes Twitter, en la que se alaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tal y como desveló OKDIARIO, la cuenta @pdrsnche (Mr. Handsome), o señor guapo en español, está gestionada por Montserrat Gusano. Se trata de una tuitera que estuvo a sueldo de Ferraz y que, actualmente, cobra del Congreso de los Diputados como asistente de la secretaria segunda de la Cámara Baja, la socialista Isaura Leal.

Todo ello mientras Sánchez recrudece su discurso contra los propietarios de redes sociales, como es el caso de Elon Musk. A los grandes empresarios tecnológicos les ha acusado de «aumentar la división y el odio» y, ahora, defiende que deben ser «penalmente responsables de lo que pasa en sus redes». El líder socialista ha propuesto este miércoles en el Foro de Davos, un plan contra los «tecnomillonarios». Dentro de esa estrategia está la eliminación del anonimato en redes y forzar a los dueños a dar a conocer el algoritmo para poder evaluarlo.

«No sirve de nada todo esto si no hacemos que los propietarios de las redes sociales rindan cuentas, porque son de las personas más ricas y más poderosas del mundo», ha asegurado Sánchez en la localidad suiza. «La mayor multa impuesta por la Comisión Europa a una empresa tecnológica era un 0,6% de sus beneficios anuales», ha detallado el líder socialista.

Además, esta misma semana, el jefe del Ejecutivo ha cargado contra lo que él ha considerado la «tecnocasta» de Estados Unidos, a la que ha culpado de controlar el debate público. «Está tratando de usar su poder sobre las redes sociales para controlar el debate público. Ante esto tenemos que rebelarnos. La democracia no es un euro, un voto, no es un tuit, un voto», subrayó el presidente del Gobierno. Sánchez pidió que Europa se «rebele contra la tecnocasta» de Silicon Valley, aludiendo a las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, que usan, en su opinión, su poder «omnímodo» sobre las redes sociales para controlar el debate público.

El cambio en la retórica de Sánchez coincide temporalmente con la toma de posesión y la inauguración de la nueva etapa de Donald Trump al frente de la Casa Blanca.

La cuenta Mr. Handsome cuenta con más de 81.600 seguidores en X, antes Twitter. La cuenta nació a mediados de 2022, cuando una vecina de Ponferrada comenzó a gestionar esta cuenta, sin ningún beneficio económico. Su intención era llegar hasta oídos de La Moncloa y, finalmente, fue el PSOE el que lo fichó para el equipo de Comunicación de la formación con sede en Ferraz. A cambio, le ficharon para continuar haciendo el trabajo que había empezado a hacer de forma gratuita. Desde ese momento se fue viralizando y ganando seguidores hasta incluso aparecer en los medios.

Adriana Lastra, la que fuera vicesecretaria general del PSOE, la captó a través de los mensajes directos de Twitter, y la entonces directora de Comunicación del partido, Maritcha Ruiz Mateos, fue quien, finalmente, la fichó. Así lo confirmaron a OKDIARIO fuentes del partido que destacan que «es una crack».

«La democracia no es un euro, un voto. No es un tuit, un voto. Es una persona, un voto.» No sé si me gusta más la frase o que siga diciendo “tuit” 💅🏼 pic.twitter.com/B2hmEfR0Hw

— Mr. Handsome (@pdrsnche) January 20, 2025