El Gobierno de España que preside Pedro Sánchez destina fondos al desarrollo por 100 millones de euros para que Palestina cumpla con la Agenda 2030. Así aparece contemplado en el plan quinquenal vigente que se denomina Marco de Asociación País de Palestina-España 2020-2024, con sello del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación que dirige José Manuel Albares.

Precisamente, Albares se movilizó este lunes contra el comisario europeo de Vecindad y Ampliación, Oliver Varhelyi, al afirmar éste en redes sociales que la UE suspendería las partidas de desarrollo con destino a Palestina tras los atentados de Hamás contra población civil de Israel. Sin embargo, tal extremo fue enmendado después por la Comisión Europea, que emitió un comunicado aclarando que su actuación será la de «poner en marcha una revisión urgente de la ayuda de la UE a Palestina».

«Además de las salvaguardias existentes, el objetivo de esta revisión es garantizar que ninguna financiación de la UE permita indirectamente a ninguna organización terrorista llevar a cabo ataques contra Israel», explicó Bruselas, que examinará si, a la luz del cambio de circunstancias sobre el terreno, es necesario «ajustar sus programas de apoyo a la población palestina y a la Autoridad Palestina». Con todo, la Comisión aseguró que «mientras tanto, al no haber pagos previstos, no habrá suspensión de pagos» ni congelación alguna pese a las palabras de Varhelyi, que también fueron rechazadas por otros países como Dinamarca, Irlanda y Luxemburgo.

En su caso, el plan quinquenal de España para los Territorios Palestinos, consultado por OKDIARIO, incluye «el desarrollo económico y la creación de empleo como eje vertebrador», con un compromiso de desembolso de «al menos 100 millones» durante el citado quinquenio, siendo «tres los sectores prioritarios de actuación: Igualdad de Género (ODS 5); Industria, Innovación e Infraestructura (ODS 9) y Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (ODS 16)». Estos objetivos de desarrollo sostenible forman parte de la Agenda 2030.

El Ejecutivo de Sánchez señala, además sobre Palestina, que la concepción de «desarrollo» que incorpora el presente programa se asienta en «la creación de un estado palestino pacífico y próspero, asumiendo una responsabilidad compartida en la movilización de recursos para la consecución de los resultados de desarrollo identificados, e incorporando la participación social, la construcción de una eficaz y eficiente gobernanza democrática, la creación de capacidades productivas y empleo, la dimensión medioambiental y la igualdad de género, como ejes vectores». Sin embargo, el control de Gaza por parte de la organización islamista Hamás no está teniendo nada de pacífico. Todo lo contrario. Desde ahí, estos yihadistas se han adentrado en el Estado de Israel para cometer cientos de crímenes de guerra.

El comisario europeo de Vecindad y Ampliación, Oliver Varhelyi, anunció a primera hora de la tarde del lunes en redes sociales la «suspensión» de los fondos comunitarios de desarrollo y la revisión de los proyectos comprometidos, pero la Comisión acabó el día negando lo primero.

The scale of terror and brutality against #Israel and its people is a turning point.

There can be no business as usual.

As the biggest donor of the Palestinians, the European Commission is putting its full development portfolio under review, worth a total of EUR 691m

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) October 9, 2023