Choque entre el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de ERC tan sólo días cinco después de aprobarse en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y ser remitidos al Senado. Esquerra Republicana de Cataluña ha anunciado su rechazo a la Ley Audiovisual aprobada este martes por el Consejo de Ministros, acusando al PSOE de hacer «trampas» en su contenido -que los de Gabriel Rufián todavía no tienen por escrito- para no cumplir su acuerdo con los separatistas y eximir así a plataformas extranjeras como Netflix de la cuota pactada para lenguas cooficiales.

En ese contexto, su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso a última hora de la tarde para advertir al Ejecutivo socialcomunista que no es inteligente que el Gobierno «les toque las narices» con el tema de las lenguas cooficiales y ha avisado de que esa actitud puede tener consecuencias para la negociación de próximas leyes o para la aprobación de los Presupuestos, actualmente en el Senado.

«Están abiertos todos los escenarios», ha dicho Rufián sobre proyecto de ley de Presupuestos, que en caso de no salir aprobados en la Cámara alta en su trámite de enmiendas, regresarían al Congreso para su votación definitiva. El PSOE no quiere que las cuentas vuelvan a la Cámara baja.

A través de un comunicado, ERC ha señalado también que el proyecto de la ley audiovisual aprobado por el Consejo de Ministros «es incompleto e insuficiente y no responde a lo que necesita el catalán y el sector audiovisual de Cataluña», por lo que no piensa aprobarlo si no se modifica.

Fuentes de Moncloa han deslizado hoy que la ley sólo puede obligar a las plataformas con residencia en España a cumplir la cuota del 6% para las lenguas cooficiales pactada con Esquerra. Es decir, únicamente es aplicable a plataforma nacionales, y no a los grandes conglomerados extranjeros. Desde ERC esgrimen que el compromiso del PSOE era abordar esta cuestión en el trámite de enmiendas, pero no cerrar la puerta a ello como, a su juicio, se ha hecho.

Reunión urgente

No obstante, Rufián se ha mostrado partidario de reconducir la situación y por ello ha solicitado una reunión urgente con el Gobierno que espera mantener en las próximas horas con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y con la titular de Hacienda, María Jesús Montero.

El portavoz de ERC en el Congreso considera que lo avanzado por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, este martes sobe la futura ley audiovisual no se ajusta a lo pactado con los separatistas. También Bildu apoyó este acuerdo.

Asimismo, Rufián ha señalado en su comparecencia de prensa que espera otra actitud de dirigentes de Unidas Podemos pese a que son socios del PSOE en el Gobierno de coalición.