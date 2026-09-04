Robles asciende a coronel a Balas y le permite seguir en la UCO para investigar la corrupción del Gobierno

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado el ascenso a coronel de Antonio Balas, jefe del departamento de anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Balas podrá seguir al frente de este departamento, tal y como se publica en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa este viernes y como había solicitado el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del denominado caso Koldo.

La orden, firmada por Margarita Robles, detalla que Balas seguirá en la UCO en «comisión de servicio, de carácter no indemnizable». «El cese en la comisión se producirá al desaparecer las causas que la motivan, se incorpore el adjudicatario de la vacante, obtenga destino o al cumplirse el plazo máximo establecido», señala el texto.

En el mes de julio, el juez Moreno, que instruye la trama de corrupción del PSOE en la Audiencia Nacional, y la Fiscalía Anticorrupción pidieron al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que Balas permaneciera entre los agentes investigadores para esta causa, aunque fuera ascendido, algo que en principio obligaría a la salida de esta unidad.

Antonio Balas está al frente del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DICEAN) de la UCO, encargado de los casos judiciales que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El nuevo coronel de la Guardia Civil ha dirigido las investigaciones que afectan al hermano y la mujer del jefe del Ejecutivo, así como la presunta trama liderada por la ex militante socialista Leire Díez, para desestabilizar causas judiciales.

También investiga al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su presunta relación tanto en la causa sobre Díez como en la del caso Koldo, e indaga en el posible amaño de contratos públicos y en posibles irregularidades en las cuentas del PSOE.

Además, la UCO ha sido la autora de los informes en los que se sustentó la causa que terminó con la condena del ex ministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, así como la de Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado.