Hace unos días se oficializó por parte del líder popular Alberto Nuñez Feijóo la tercera denominación de la Fundación del Partido Popular -Humanismo y Democracia; Concordia y Libertad-y, finalmente, Reformismo21. La FAES de José María Aznar va por otro lado y entiende el actual presidente nacional que responde a un proyecto personal del ex mandatario.

Hay una idea cuasi obsesiva que inunda a Nuñez Feijóo: tener los papeles preparados, los diseños a punto y las reformas actualizadas por si dentro de unos meses el pueblo español decide que tiene que sustituir a Pedro Sánchez en La Moncloa. Quizá sea el propio candidato popular el español más consciente de lo que le espera si los pronósticos de cambio se cumplen. Tanto en materia económica, social, internacional, cultural y de valores.

Mientras la dirección nacional se dedica a dinamizar y optimizar el partido en el día a día con Cuca Gamarra, Miguel Tellado, Elías Bendodo y Esteban González Pons como principales colaboradores del comandante en jefe, Feijóo quiere que la Fundación del PP comience a redactar lo que sería un «programa de gobierno» con medidas concretas que se puedan convertir de la noche a la mañana en leyes, decretos y normas e iniciar de esa manera la «revolución de centro derecha» que se demanda.

«Con personas que pueden ser militantes del PP o no; nos interesa el espíritu reformista antes que otras cosas, porque la única militancia que nos interesa es la militancia con nuestra Nación… Las etiquetas nos sobran; buscamos centro, reformismo y buena política, es decir, dar satisfacción a los muchos y graves problemas que nuestro país tiene planteados en estos momentos…», afirman desde Génova.

El ala técnica del Gobierno

Esa es la idea central de la rebautizada Fundación PP cuyo último presidente fue Adolfo Suárez Illana, que abandonó el partido tras sus desencuentros con Pablo Casado. Consta de 21 miembros -con tendencia a la ampliación-y la figura más carismática y mediática es la de Toni Nadal, el gran hacedor del mega campeón de tenis, Rafael Nadal Parera. Pero hay otros nombres que a buen seguro pondrían sentarse en la mesa del consejo de ministros presidido por Nuñez Feijóo. Especialmente el «ala técnica» del presumible nuevo Gobierno.

Nombres como el del economista Pablo Vázquez, ex presidente de Renfe y del colectivo de expertos en Economía FEDEA; el ex ministro Román Escolano, la repescada Fátima Báñez y Josep Piqué. Hay otros nombres que no han sido dado a conocer pero que colaboran directamente con el presidente del partido, entre ellos, un famoso y exitoso gestor empresarial que mantiene relación personal con Alberto Nuñéz Feijóo.

El ex ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ex alcalde de Santander, actual coordinador del Programa Electoral también figura en la nómina -no hay relación laboral alguna en Reformismo21- del ese equipo. Es sumamente relevante, por ejemplo, la presencia de Rafael Matesanz, el gran organizador de los transplantes en España, que situó a España a la cabeza mundial en este tipo de aplicaciones médicas y de salud.

La opinión general entre los mejores conocedores del líder popular es que para los “asuntos económicos” echará mano, llegado al Gobierno, de personalidades que tengan gran respeto entre los agentes económicos y hayan demostrado capacidad de gestión y arrestos para implantar las reformas que la situación del país demanda.

Ha sorprendido la presencia en el equipo de Reformismo21 la presencia del diplomático Juan Claudio de Ramón, al que no se le asignaba proximidades con el Partido Popular. Sin embargo, aunque no se ha comunicado su integración oficial en la Fundación, es Pablo García-Berdoy, ex embajador en Berlín y la Unión Europea, una de las personas claves en esa área. García-Berdoy es uno de los principales expertos en la UE, gran conocedor de esos “pasillos”, amigo personal del vicesecretario general Esteban González Pons y persona muy respetada en círculos diplomáticos. Tras una cierta persecución “diplomática” por el actual ministros Albares, García-Berdoy decidió pedir la excedencia e integrarse en el lobby Llorente y Cuenca como otros dirigentes políticos.

Ni capillas ni facciones

Nuñez Feijóo dejó claro a sus conmilitones desde el primer momento que llegó al puente de mando que el PP es un partido, «sin capillas, ni facciones ideológicas». Como viejo conocedor del partido sabe lo que ocurrió durante la etapa Rajoy entre cospedalistas y sorayistas que, finalmente, dieron con la vicepresidenta y la secretaria general con sus huesos en el averno.

“Ahora, aquí, hay un partido. Punto”.

Sin embargo, es un hecho descriptible que ha recuperado -y está recuperando en presente continuo-muchos nombres antaño “marianistas” y “sorayistas”, aunque también es algo manifiesto que aquellas circunstancias han desaparecido, entre otras cosas, porque en estos momentos hay un líder indiscutido.