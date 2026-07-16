«¡Quiero justicia!»: la madre de Noelia Castillo lleva ante la Fiscalía las dos violaciones que marcaron el final de su hija

La madre de Noelia Castillo ha decidido romper su silencio y llevar ante la justicia lo que considera el origen del calvario que terminó con la eutanasia de su hija. La mujer, representada por la asociación Abogados Cristianos, ha presentado dos denuncias ante las Fiscalías de Barcelona y Tarragona con el objetivo de que se identifique y se juzgue a los hombres que, según sostiene, violaron a Noelia en dos ocasiones distintas.

La decisión llega después de que la propia Noelia, el mismo día en que se practicó su eutanasia, entregara a su madre un diario personal en el que, según la denunciante, quedaban recogidos nuevos datos sobre las agresiones sexuales que sufrió.

La mujer ha explicado los motivos que la han llevado a acudir a la fiscalía. «He decidido denunciar a los hombres que hicieron tanto daño a mi hija. Lo hago porque siento que eso es lo que ella quería», ha afirmado.

Según su relato, Noelia ya había hablado públicamente de las violaciones antes de morir. «Noelia habló de las violaciones en televisión. Y el mismo día que ella murió me dio su diario y cuando yo lo leí entendí muchas cosas», ha señalado la madre, que interpreta ese gesto como una voluntad expresa de su hija.

«Yo siento que mi hija quería que algún día se supiera toda la verdad. Por eso he decidido ir a fiscalía, porque no puedo quedarme de brazos cruzados», ha añadido.

La denunciante ha insistido en que su decisión no busca un consuelo imposible, sino evitar que el caso quede sin consecuencias. «A mi hija no me la van a devolver, pero tampoco quiero que todo esto quede en el olvido», ha declarado.

La mujer ha querido extender el sentido de su denuncia más allá del caso de su propia hija. «Lo hago por ella y también por otras chicas a las que les ha pasado lo mismo y ellas no denuncian. Yo solamente quiero justicia», ha subrayado.

«Ahora me toca a mí luchar»

En sus últimas declaraciones, la madre de Noelia ha vinculado directamente el testimonio público de su hija y la entrega del diario con una voluntad de que los hechos no permanecieran impunes. «Estoy convencida de que mi hija no quería que esto quedara impune. Por eso habló de las violaciones antes de morir y por eso, el mismo día de su eutanasia, me entregó su diario», ha explicado.

«Ahora me toca a mí luchar para que se haga justicia», ha concluido.