España cerró octubre con 204.973 menores de 25 años inscritos en las oficinas de empleo, 11.175 más que un año antes. Cuando publicó los datos el 4 de noviembre, el Gobierno de Pedro Sánchez destacó que el paro registrado había caído a su nivel más bajo para un mes de octubre desde 2007. Los jóvenes quedaron al margen de esa mejora. Mientras el número total de parados bajó un 0,86% en doce meses, entre los menores de 25 años creció un 5,77%.

Octubre también castigó con más fuerza a los jóvenes. El número de parados de entre 16 y 24 años aumentó en 15.832 respecto a septiembre, un 8,37%, frente al repunte del 1,81% en el conjunto de la población. La diferencia se aprecia en el reparto de la subida: los menores de 25 años representaban el 8,46% de los inscritos al cierre de octubre, pero concentraron más de un tercio del aumento mensual del paro.

El deterioro alcanzó a las 17 comunidades autónomas. Baleares encabezó la subida mensual con un 30,1%, seguida de La Rioja (17,8%), Cantabria (12,7%) y Extremadura (12,3%). Galicia registró el menor incremento, un 2%, según el Observatorio de la Juventud en España.

La comparación con el mismo mes del año anterior muestra hasta dónde se extendió el repunte. En La Rioja había un 29% más de jóvenes en paro que en octubre de 2025. En Baleares y Navarra, el aumento también superó el 20%. Sólo dos comunidades cerraron el año con menos jóvenes en las listas del paro: Andalucía, con una caída del 7,5%, y Canarias, con un descenso del 4,1%.