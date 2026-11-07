Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 22 días: sus cinco días de reflexión por estar «profundamente enamorado»

El 24 de abril de 2024, Pedro Sánchez sorprendió a España con una carta dirigida a la ciudadanía en la que anunciaba que cancelaba su agenda pública durante cinco días para reflexionar sobre su continuidad al frente del Gobierno. El presidente justificó aquella decisión por las informaciones sobre su esposa, Begoña Gómez, y la apertura de una investigación judicial por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En su mensaje, el líder socialista se definió como un hombre «profundamente enamorado» de su mujer y dejó en el aire una posible dimisión.

La decisión llegó después de conocerse que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, dirigido por Juan Carlos Peinado, había abierto diligencias a raíz de una denuncia de Manos Limpias. Sánchez reaccionó acusando a la derecha y a determinados medios de comunicación de impulsar una campaña de «acoso y derribo» contra él y su familia. En lugar de comparecer públicamente para explicar su posición, eligió publicar una carta en sus redes sociales.

«Necesito parar y reflexionar», escribió el presidente, que se preguntaba si merecía la pena continuar en el cargo. También aseguró que nunca había tenido apego al poder y anunció que comunicaría su decisión el lunes 29 de abril. Durante aquellos cinco días, España quedó pendiente de una posible renuncia del jefe del Ejecutivo, mientras el Gobierno continuaba en funciones ordinarias.

La carta desencadenó una movilización del PSOE en defensa de su líder. El 27 de abril, unas 12.500 personas, según la Delegación del Gobierno, se concentraron frente a la sede socialista de Ferraz para pedirle que permaneciera en el cargo. Los dirigentes del partido cerraron filas con Sánchez durante un Comité Federal convertido en un acto de respaldo a su secretario general.

La oposición cuestionó abiertamente aquella pausa. El Partido Popular denunció una maniobra de «tacticismo» y Alberto Núñez Feijóo llegó a calificar la decisión posterior de Sánchez como una «tomadura de pelo». Los populares criticaron que el presidente hubiera generado cinco días de incertidumbre política por una decisión que, a su juicio, respondía a una estrategia personal.

Finalmente, el 29 de abril, Sánchez compareció en La Moncloa para anunciar que continuaría gobernando. «He decidido seguir y seguir con más fuerza, si cabe», proclamó en una declaración institucional de ocho minutos en la que no admitió preguntas de los periodistas. El presidente agradeció la movilización socialista y prometió impulsar una nueva etapa de regeneración democrática, aunque no concretó medidas durante aquella comparecencia.

El episodio abrió un debate sobre la responsabilidad institucional del presidente, el derecho a proteger su vida familiar y la utilización política de una investigación judicial. Sánchez defendió que había actuado por motivos personales y democráticos; la oposición sostuvo que había convertido una crisis familiar y judicial en un acontecimiento político centrado en su continuidad en el poder.