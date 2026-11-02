Prisión provisional para un joven de 21 años acusado de coordinar por WhatsApp los saqueos de Blocus en Barcelona

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado este lunes de que el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para un joven de 21 años, detenido el pasado sábado y acusado de promover los disturbios de Blocus, que dejaron cintos de destrozos en la capital catalana.

Los Mossos d’Esquadra han detenido al joven de 21 años el pasado sábado en Cabrera d’Anoia, a quien se le acusa de ser el administrador de uno de los grupos de WhatsApp que han sido utilizados para promover los disturbios violentos en la Ciudad Condal. El juez de instrucción número 20 de Barcelona ha acordado este lunes la prisión provisional comunicada y sin fianza en una causa abierta por los delitos de desórdenes públicos y organización criminal.

La investigación arroja que el joven habría tenido una participación activa en la coordinación de los grupos de redes sociales y se encontraba en Barcelona durante los violentos disturbios del pasado 24 de octubre en la capital catalana.

Por otra parte, la Policía Nacional, junto con los Mossos d’Esquadra, han detenido durante este lunes a dos chicas menores de 14 y 17 años que también están acusadas de promover actos violentos y saqueos, así como de administrar varios grupos de comunicación para coordinar los disturbios de Blocus.

Las dos menores de edad fueron detenidas en las comarcas barcelonesas del Maresme y del Bages en una investigación conjunta entre los dos cuerpos policiales, que ha sido coordinada por la sección de menores de la Fiscalía de Barcelona. A las chicas se les acusa de promover y coordinar las acciones de Blocus, que se habrían difundido mediante un cartel publicado en TikTok con un código QR de acceso directo a un canal de WhatsApp.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha adelantado por el momento que, de los 79 menores que han sido detenidos por los disturbios en la capital catalana del pasado 24 de octubre, al menos cinco han sido internados por orden judicial y el resto permanece en libertad, pero de manera vigilada, y 32 tienen la prohibición judicial de participar en protestas.