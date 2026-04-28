El PP vuelve a enmendar en el Congreso una moción de Vox sobre la prioridad nacional en sanidad

El Partido Popular ha vuelto a enmendar una moción del grupo parlamentario de Vox sobre la aplicación de la prioridad nacional sobre la sanidad, con la que pretende excluir del sistema nacional de salud a los inmigrantes irregulares.

«Es muy previsible que presentemos una enmienda», ha asegurado la portavoz en el Congreso del PP, Ester Muñoz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Tal y como ha vaticinado, han registrado una enmienda en la que los populares proponen un nuevo modelo de financiación autonómica «con una pieza separada para Sanidad». El grupo popular busca así que se «garanticen los recursos económicos necesarios para adecuar la estructura y el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS)».

Además, exigen aplicar «medidas de utilidad real con las que asegurar el acceso ágil, equitativo, seguro y cohesionado de los españoles a las prestaciones y las innovaciones terapéuticas y tecnológicas en todo el SNS». También proponen llevar a cabo acciones «para mejorar las condiciones formativas, laborales y retributivas de los profesionales en todo el SNS que favorezcan la atracción y la fidelización de talento».

A pesar de esta enmienda, en el PP insisten en que se sienten cómodos con el concepto de la prioridad nacional y con lo pactado tanto en Extremadura, como en Aragón. Sin embargo, Muñoz ha insistido en que la moción presentada por Vox no agrupa los términos recogidos en los acuerdos firmados. «No estamos de acuerdo con la ‘remigración’, somos un partido humanista y no creemos en la colectivización», ha insistido la popular.

Reconocen en el PP que tampoco comparten la eliminación de la prestación sanitaria de los inmigrantes ilegales y creen que, ante una situación de urgencia, el sistema nacional de salud debe prestar servicio.

La propuesta de Vox

Vox registró una moción en la que propone derogar el real decreto por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria a cargo de gastos públicos de las personas extranjeras en situación irregular.

Además, introducen el concepto de prioridad nacional «con carácter general», pero mantienen la prestación en situaciones de «emergencia vital». Sobre la remigración, Vox propone expulsar a sus países de origen «a todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles».

Sobre los inmigrantes regulares, el partido de Santiago Abascal plantea que el acceso a los servicios públicos esté «condicionado a sus años de cotización».