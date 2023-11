El PP redobla la presión a Page para que sus diputados no invistan a Sánchez: «Que se deje de palabrería»

El PP ha redoblado la presión sobre el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, para que los diputados por esta comunidad en el Congreso no apoyen la investidura de Pedro Sánchez. La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular, Lola Merino, ha instado a Page a dejarse de tanta «palabrería hueca», lo mismo que le ha dicho, sin mencionarle, Alberto Núñez Feijóo en Valencia, al afirmar que los socialistas que no demuestran «con hechos» su oposición a los planes de Sánchez no sirven «de nada».

Merino ha recordado este domingo al presidente autonómico que están en juego «grandes inversiones» como la de Repsol en Puertollano. Cabe recordar que los militantes socialistas de Castilla-La Mancha, son los que menos han respaldado los pactos de Sánchez en la consulta lanzada por la dirección del partido, con un 78,57 % frente a la media global del 87,13 %.

Unos resultados que se explican por la postura que tiene Emiliano García-Page sobre la amnistía que el presidente en funciones ha pactado otorgar a los independentistas catalanes a cambio de sus votos para la investidura con, todo ello con la oposición frontal del PP. Para Page, la amnistía no cabe en la Constitución y no se ajusta a los «valores del PSOE». «Puigdemont tiene intención de humillar al Estado todo lo que pueda», ha llegado a afirmar el presidente autonómico.

«Lo que hicieron -los independentistas- es un atropello constitucional de enorme gravedad que nos ha traído consecuencias de todo tipo. Y lo que buscan no es siquiera poder volver a pasear por las calles, algo que humanamente todos lo podemos entender, sino que lo que buscan es volver a otro atropello constitucional porque quieren acabar con la Constitución», afirmó Page el pasado viernes.

Unas palabras que, sin embargo, para el PP no tienen ningún valor si no se traducen en hechos. Así, Merino ha asegurado este domingo que «todo empieza» porque Page pida «a sus diputados socialistas castellanomanchegos que no aprueben la ley de amnistía, y que no perdonen la deuda de 15.000 millones de euros a los independentistas porque la tendremos que pagar todos los españoles».

Además, la popular ha advertido que «el nuevo pacto que ha anunciado Sánchez con los comunistas de Sumar lleva consigo seguir imponiendo el impuesto a las energéticas, por lo que el consejero delegado de Repsol ha puesto sobre la mesa paralizar todas las inversiones en infraestructuras que tienen previsto hacer en España».

«Ha llegado un momento en el que se está tocando el bolsillo y la economía de municipios como Puertollano y eso no puede ser. El pacto con Sumar recoge esa fuerte presión contra las empresas españolas y puede suponer que en Puertollano Repsol deje de invertir 70 millones de euros en proyectos de economía circular, con lo que se llevará por delante muchos puestos de trabajo, la renta de muchas familias y la economía de este municipio», ha explicado.

Por su parte, el vicepresidente segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, también se ha mostrado molesto este domingo por el «daño irreparable» que se está haciendo al municipio de Puertollano, donde se han puesto en «stand by» las futuras inversiones de la planta Repsol porque han considerado que «sus inversiones no tienen un marco regulatorio estable y previsible, como el que plantea el futuro Gobierno de Sánchez con filo-etarras, comunistas, independentistas vascos y catalanes».