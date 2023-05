El PP obligará al PSOE a votar en el Congreso la ruptura de «manera inmediata y definitiva» con Bildu

El Partido Popular registrará este miércoles una proposición no de ley para obligar al PSOE de Pedro Sánchez a votar en el Congreso de los Diputados si rompe «de manera inmediata y definitiva» con Bildu. Así lo indican fuentes del PP sobre una iniciativa que el Grupo Popular quiere que se vote en la Cámara baja antes del próximo 17 de junio, fecha de constitución de los ayuntamientos. La campaña electoral del 28M se está viendo marcada por la inclusión de 44 condenados de ETA en las listas de Bildu sin el rechazo de los partidos que conforman el Gobierno, esto es, PSOE y Podemos.

«Lo que pasó ayer en el Senado tiene que votarse», es la orden que ha dado la dirección del PP al Grupo Parlamentario para la redacción de dicha iniciativa después de que Sánchez evitara en la sesión de control del martes en la Cámara alta responder al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, cuando le instó hasta en cuatro ocasiones a que respondiera si va a romper con Bildu o no. En Génova consideran que con su silencio, el jefe del Ejecutivo socialcomunista «vino a reconocer en el Senado que pactará con Bildu para acceder a gobernar en País Vasco y Navarra».

En concreto, la parte dispositiva de la PNL dice así: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a romper de manera inmediata y definitiva los acuerdos que mantiene actualmente y a no promover pactos, ni establecer ningún tipo de acuerdos de gobernabilidad o de cualquier otro tipo, con partidos políticos que tengan en sus estructuras o que hayan incluido en sus candidaturas para cualquier proceso electoral, a personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo, con independencia de que hayan cumplido sus penas». Además de las listas, el PP pone el foco en la «estructura» de Bildu, cuyo líder, Arnaldo Otegi, también está condenado por terrorismo.

Asimismo, en la exposición de motivos, el PP subraya que «la sociedad española venció a ETA y nos repugna que aquellos terroristas que aunque hayan cumplido sus condenas, no han mostrado el menor atisbo de arrepentimiento, puedan dirigir los destinos de nuestros municipios, comunidades autónomas o nuestra Nación, por la debilidad de un Partido Socialista irreconocible y un Presidente del Gobierno a quien sólo le interesa su propia supervivencia».

«Indignidad»

«Una democracia como la nuestra, en cuya defensa casi un millar de compatriotas han sido asesinados y 379 crímenes aún están pendientes de resolver y, por tanto, sus responsables no han sido aún juzgados y condenados, no puede olvidar su sacrificio, ni puede olvidar que quienes causaron tanto dolor y en ningún momento han mostrado arrepentimiento alguno, ni han pedido perdón a sus víctimas, ni han colaborado para esclarecer los asesinatos pendientes, ocupen las instituciones democráticas como si nada hubiera pasado. Eso es una indignidad que los demócratas debemos comprometernos a no tolerar», añaden los populares.

Este mismo miércoles en sesión de control en el Gobierno, Sánchez volvió a esquivar la pregunta al ser interrogado sobre ello por la secretaria general del PP y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra. Pero hubo más, en una respuesta a la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, el líder del PSOE blindó a los proetarras como sus aliados en esta legislatura al suplicarles el voto en la prórroga del decreto anti-guerra que el Gobierno aprobará en junio.