La portavoz del PSOE sostiene que la directora de la Guardia Civil está imputada por «tomarse unos cafés»

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado que la directora de la Guardia Civil, investigada por su papel en la cloaca del PSOE, ha sido imputada por «tomar unos cafés» con Leire Díez. «Yo confío en mi compañera Mercedes González», ha recalcado, elogiando su «excelente labor» al frente del Instituto Armado. «Vamos a darle tiempo a que ella se pueda defender», ha añadido después de que el Gobierno haya confirmado que continuará en su puesto.

Mínguez ha subrayado la confianza del PSOE en Mercedes González, y se ha quejado de que los procesos judiciales contra los socialistas «están siendo muy rápidos». De este modo ha expresado su apoyo a González y ha pedido respetar su «presunción de inocencia», después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenase que sea investigada por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Además ha defendido que exigen dimisiones en sus filas cuando hay «pruebas evidentes».

El caso Leire Díez investiga una presunta trama para entorpecer procesos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno y el juez Pedraz ha decidido investigar a González bajo sospecha de que accedió a indicaciones de Díez para investigar a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que participaban en estas investigaciones.

La portavoz de la PSOE: "La directora de la Guardia Civil está imputada por hacer unos cafés" pic.twitter.com/JJxHMdhNMw — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) July 2, 2026

Entender las decisiones judiciales

La portavoz socialista asegura que respeta a la justicia aunque ha pedido a los tribunales que «los ciudadanos de la calle puedan entender las resoluciones judiciales». En este sentido, se ha quejado del sobreseimiento de la causa contra el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid Miguel, Ángel Rodríguez, o la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

También, de que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy no haya sido investigado en las tramas Gúrtel ni Kitchen ni tampoco su ex número dos, María Dolores de Cospedal.

Así ha denunciado que hay «dos velocidades completamente diferentes» respecto a los casos judiciales que afectan al PP y al PSOE. «A lo mejor es otro éxito del Gobierno de Pedro Sánchez» al aportar más recursos a la justicia «y ahora los procesos son mucho más rápidos que los que había anteriormente», ha lanzado.

Asimismo, cuando se les ha hecho notar que cuando el PSOE estaba en la oposición exigía dimisiones y no apelaban a la presunción de inocencia, Mínguez ha defendido que han tomado sus decisiones y, por ejemplo, expulsaron a dos secretarios de Organización, en referencia a José Luis Ábalos y Santos Cerdán. No obstante ha señalado que tomaron esa decisión cuando «hay base legal, o pruebas evidentes».