La Policía se despliega en el Guano para desalojar el último gran asentamiento ilegal de los invasores de Ceuta

La Policía Nacional se ha desplegado a primera hora de este domingo en la explanada del Guano para desalojar el último gran asentamiento que quedaba en Ceuta con tiendas ilegales fabricadas por los invasores que asaltaron la ciudad autónoma el pasado 30 de julio.

Más de una veintena de furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) han comenzado a llegar pasadas las 08:00 horas a la explanada. Allí acampa un millar de marroquíes desde el desalojo de los asentamientos chabolistas en las playas del Trampolín y de Benítez.

Desalojar el Guano no es significa retirar a todos los inmigrantes ilegales de la zona. La explanada es el último asentamiento con una concentración importante de marroquíes, pero aún miles de ellos deambulan por las calles de barriadas como El Príncipe o Los Rosales, otros se encuentran escondidos en los montes o viven en pisos patera.

Tras los operativos policiales destinados a limpiar las playas, centenares de inmigrantes se quedaron en el Guano a la espera de que las autoridades los trasladaran también a ellos en autobuses o bien hacia la frontera del Tarajal en caso de que quieran retornar a Marruecos voluntariamente o bien al Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE), donde los filian y después los reubican en alguno de los dispositivos de acogida temporal mientras se resuelven los trámites de asilo.

Más de 500 inmigrantes han permanecido en el Guano, tratando de sortear el frío y las lluvias que desde hace dos semanas comienzan a azotar la ciudad. De entre ellos, en torno a un centenar son menores de edad, y días atrás se manifestaron allí mismo para pedir su reubicación en centros de acogida.

De las playas de Benítez y del Trampolín se llevaron a en torno a 1.700 personas, de las cuales la inmensa mayoría (con excepción de los menas y de algunos grupos reducidos de adultos) optó por retornar a su país.

Se calculaba que solo en el Trampolín pernoctaban más de 3.500, por lo que el resto se desperdigó por la ciudad para evitar subir a esos autobuses. Muchos de ellos huyeron hacia los montes, donde continúan a día de hoy.