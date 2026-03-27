Noelia dio marcha atrás en la donación de sus órganos pese a las «presiones del hospital»

Noelia Castillo, la joven que este jueves recibió la eutanasia, dio marcha atrás en la decisión de donar sus órganos, pese a las «presiones del hospital», según los abogados del padre. La donación no se producirá finalmente.

Noelia recibió este jueves la eutanasia, tras un largo proceso judicial de casi dos años y después de recibir el aval de la Justicia, en base a la Ley de Eutanasia. El padre intentó paralizar el desenlace en los tribunales.

La joven catalana tenía en mente, al principio del proceso, donar sus órganos y así se lo hizo saber al hospital. La intención de Noelia fue bien recibida entre los sanitarios porque el cuerpo de la joven catalana de 25 años podría servir para salvar múltiples vidas. Tenía una esperanza de vida de 50 años y sus órganos estaban sanos.

En un primer momento, a Noelia le pareció bien la idea y, al autorizarle la eutanasia por primera vez, trató sobre el tema con el hospital. Cuando el centro sanitario vio que la muerte asistida se veía aplazada, le avisó de que sus órganos estaban comprometidos.

Fue entonces cuando Noelia, tras las recomendaciones de su entorno, empezó a cambiar de opinión. Unos días antes de que se le practicase la eutanasia, comunicó al hospital su decisión definitiva de no donar finalmente sus órganos.

El protocolo nacional de donación de órganos, tras la aprobación de la prestación de ayuda para morir -por la ley de 2022- expone que el paciente podrá «revocar el consentimiento a la donación en cualquier momento del proceso, sin necesidad de justificarlo y sin perjuicio de que reciba la prestación de ayuda a morir». Noelia revocó este consentimiento por voluntad propia y, en aplicación de la ley, el hospital debe respetarlo.

La donación de órganos

La donación de órganos en España está muy regulada. España encabeza los rankings de donantes de órganos en el mundo. La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) establece que si una persona quiere recibir la eutanasia y donar sus órganos debe completar todo el procedimiento legal de solicitud de la eutanasia, y sólo después expresar su voluntad de donar.

Polonia Castellanos, la presidenta de la Fundación Abogados Cristianos, explicó en una entrevista que el hospital «presionó para la eutanasia porque tenían sus órganos comprometidos». A través de su cuenta de X han matizado que son firmes defensores de la donación de órganos, pero también de la transparencia.

«Pedimos que, en casos de eutanasia, no haya lucro: puede existir conflicto de intereses», exponen desde el perfil de X de Abogados Cristianos. Acompañan la petición con un documento oficial del Servicio Andaluz de Salud que detalla las retribuciones económicas que reciben los hospitales y el personal sanitario por la detección y generación de órganos y tejidos. El documento detalla elevados ingresos por cada donación.

«El caso de Noelia abre un debate necesario también sobre esto», piden desde la Fundación Abogados Cristianos, que representó legalmente al padre de Noelia en su batalla judicial contra la eutanasia de su hija.