El mensaje que escondía una canción de la playlist de Sánchez: «Soporten a Pedrito mientras viva»

El pasado 1 de agosto, y mientras España se encontraba sufriendo la invasión de miles de ciudadanos marroquíes en Ceuta, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, recomendaba a los españoles a través de las redes sociales las canciones del verano con que había elaborado su propia playlist (lista musical en que las canciones se reproducen en bucle) para las vacaciones que iniciaba en La Mareta. Lugar, este último, donde hasta la fecha, y mientras la situación de la invadida Ceuta continúa siendo crítica, él ha disfrutado de baño y buceo, tal como ha publicado OKDIARIO.

De aquella playlist, colgada por Sánchez en Instagram, una lista de canciones para «acompañar» las vacaciones de los españoles, Pedro Sánchez recomendaba especialmente tres. Una de ellas es El Baifo, de Quevedo, que, curiosamente, incluye una estrofa que ha generado comentarios y escama a buena parte de la ciudadanía entre quienes conocen la letra, dado que Sánchez no suele dar puntada sin hilo. La estrofa en cuestión dice textualmente: «Voy a seguir cantando y gozando hasta que Dios diga / soporten a Pedrito mientras viva». El Baifo es obra de Quevedo, un mundialmente conocido cantante y compositor canario, cuyo nombre es Pedro Luis.

La sola posibilidad de que la letra sea para Sánchez un anuncio encriptado de lo que puede venir («soporten a Pedrito mientras vivan») aterra a una parte importante de los ciudadanos en un país que sufre la mayor crisis desde la instauración de la democracia parlamentaria, cuya expresión máxima es la invasión de Ceuta, mientras su presidente del gobierno nada y bucea.

Además, esa concreta estrofa de una de las canciones de la playlist estival de Sánchez también está siendo observada con ojos críticos entre una parte del público más joven por utilizar la música de sus referentes por un gobernante que, a diferencia de hace unos años, ya conecta poco con ellos. Y en una acción que, según otras fuentes, viene motivada, precisamente, como respuesta a la creciente pérdida de apoyo de Sánchez entre dos grupos de edad que hasta hace poco le respaldaban: la generación Z y los milenials. Es decir, quienes se mueven en un rango de edad a partir de los 18 años y hasta algo más de 30-35 años.

En concreto, la generación Z la componen los jóvenes entre 18 y 26 años. Es decir, los últimos en incorporarse al censo electoral. Entre ese grupo de edad, hasta hace bien poco, Sánchez tenía un fiel seguimiento que se evidenciaba a la hora de acudir a las urnas; pero ahora comienza a producirse una desafección.

Hasta el punto de que las críticas de ese mismo grupo se producen, entre otros motivos, porque «está fuera de su edad. Vosotros, más mayores, lo veis todo muy cuadriculado. Nosotros no lo vemos así. Si funciona, bien. Si no, pues next (siguiente) y ya está», como manifestaba una joven a OKDIARIO este mismo fin de semana.

De hecho, la desafección es tal que en septiembre del pasado año, 2025, el porcentaje de jóvenes que darían su voto a Sánchez en unas elecciones se había reducido en casi ocho puntos respecto a los que le apoyaron en las urnas en 2023, según las encuestas. Y ese voto, claro, a otro lado va.

Mientras todo ello sucede, la incógnita sigue en el aire: ¿envió Sánchez un críptico mensaje a través de esa canción o la lanzó sin conocer su letra? ¿Forma parte de la estrategia de Sánchez para intentar recuperar el voto joven tras detectar que lo abandona masivamente? Si la del presidente es su playlist del verano, esa estrofa de la canción que él mismo enumeró en primer lugar comienza a ser la pregunta de agosto. Y la respuesta quizás sea la de un famoso anuncio de televisión: «¿En serio, George?».